تسلا تتشبث بكل ما تبقى لديها من بيتكوين بقيمة ٢١٨ مليون دولار في الربع الثالث

تام شمس - الخميس 20 أكتوبر 2022 03:52 مساءً - لم تُجرِ شركة تصنيع السيارات الكهربائية "تسلا" أي تغييرات أخرى على مخزونها المتبقي من بيتكوين (BTC) في الربع الثالث من عام ٢٠٢٢، على الرغم من بيع ما يقرب من مليار دولار في الربع السابق.

ويُظهر تقرير الشركة للربع الثالث الذي صدر يوم ١٩ أكتوبر أن "الأصول الرقمية" لا تزال مدرجة في الميزانية العمومية بقيمة ٢١٨ مليون دولار، مع عدم وجود خسائر معلن عنها في قيمة ممتلكاتها. وبناءً على الأسعار الحالية، تشير التقديرات إلى أن تسلا لا تزال تحتفظ بحوالي ٩٧٢٠ بيتكوين.

وفي تقرير أرباح الربع الثاني، قالت تسلا إنها باعت ٧٥٪ من بيتكوين خلال الربع، مضيفة ٩٣٦ مليون دولار نقدًا إلى دفاترها وسجلت ربحًا بقيمة ٦٤ مليون دولار من البيع.

حيث أوضح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في ذلك الوقت أن البيع كان بسبب مخاوف السيولة من عمليات الإغلاق الناجمة عن كوفيد-١٩ في الصين.

استحوذت عملية البيع خلال الربع على جزء كبير من مركز الشركة البالغ ١,٥ مليار دولار في بيتكوين، والذي كشفت عنه في فبراير ٢٠٢١، في ذلك الوقت، مما جعلها واحدة من أكبر الشركات التي تمتلك بيتكوين.

وبشكل عام في الربع الثالث من عام ٢٠٢٢، سجلت تسلا أرباحًا بقيمة ٣,٣ مليارات دولار محققة إيرادات بلغت ٢١,٤٥ مليار دولار، والتي قيل إنها كانت أقل من توقعات المحللين، وشهدت انخفاض سعر سهم تسلا بنحو ١٤٪ في التداول بعد ساعات العمل، وفقًا لياهو فاينانس.