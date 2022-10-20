تام شمس - الخميس 20 أكتوبر 2022 03:52 مساءً - لم تُجرِ شركة تصنيع السيارات الكهربائية "تسلا" أي تغييرات أخرى على مخزونها المتبقي من بيتكوين (BTC) في الربع الثالث من عام ٢٠٢٢، على الرغم من بيع ما يقرب من مليار دولار في الربع السابق.
ويُظهر تقرير الشركة للربع الثالث الذي صدر يوم ١٩ أكتوبر أن "الأصول الرقمية" لا تزال مدرجة في الميزانية العمومية بقيمة ٢١٨ مليون دولار، مع عدم وجود خسائر معلن عنها في قيمة ممتلكاتها. وبناءً على الأسعار الحالية، تشير التقديرات إلى أن تسلا لا تزال تحتفظ بحوالي ٩٧٢٠ بيتكوين.
وفي تقرير أرباح الربع الثاني، قالت تسلا إنها باعت ٧٥٪ من بيتكوين خلال الربع، مضيفة ٩٣٦ مليون دولار نقدًا إلى دفاترها وسجلت ربحًا بقيمة ٦٤ مليون دولار من البيع.
حيث أوضح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في ذلك الوقت أن البيع كان بسبب مخاوف السيولة من عمليات الإغلاق الناجمة عن كوفيد-١٩ في الصين.
استحوذت عملية البيع خلال الربع على جزء كبير من مركز الشركة البالغ ١,٥ مليار دولار في بيتكوين، والذي كشفت عنه في فبراير ٢٠٢١، في ذلك الوقت، مما جعلها واحدة من أكبر الشركات التي تمتلك بيتكوين.
وبشكل عام في الربع الثالث من عام ٢٠٢٢، سجلت تسلا أرباحًا بقيمة ٣,٣ مليارات دولار محققة إيرادات بلغت ٢١,٤٥ مليار دولار، والتي قيل إنها كانت أقل من توقعات المحللين، وشهدت انخفاض سعر سهم تسلا بنحو ١٤٪ في التداول بعد ساعات العمل، وفقًا لياهو فاينانس.
كانت هذه تفاصيل خبر تسلا تتشبث بكل ما تبقى لديها من بيتكوين بقيمة ٢١٨ مليون دولار في الربع الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.