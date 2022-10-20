بنك N٢٦ للهاتف المحمول يُطلق تداول العملات المشفرة مع شراكة بيتباندا

تام شمس - الخميس 20 أكتوبر 2022 03:52 مساءً - أطلقت شركة التكنولوجيا المالية الألمانية N٢٦ التي تبلغ قيمتها ٩ مليارات دولار تداول العملات المشفرة على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها. بدءًا من النمسا وانتقالًا إلى بلدان أخرى في الأشهر المقبلة، ستتيح N٢٦ Crypto لعملائها شراء وبيع ٢٠٠ عملة مشفرة، بما في ذلك بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH).

حيث أعلنت شركة التكنولوجيا المالية في برلين يوم ٢٠ أكتوبر أن الإطلاق في النمسا يعالج "الطلب المحلي القوي"، حيث يتداول ٤٠٪ من مستخدمي N٢٦ بنشاط أو أبدوا اهتمامًا بالاستثمار في العملات المشفرة. وتخطط N٢٦ لطرح خدمة تداول العملات المشفرة في الأسواق الرئيسية الأخرى في الأشهر الستة المقبلة.

يمكن لعملاء N٢٦ الذين لديهم هوية تم التحقق منها الوصول إلى N٢٦ Crypto من قسم "التداول" ضمن علامة التبويب " Finances" الجديدة لتطبيق N٢٦. وبالتالي يمكنهم شراء العملات المشفرة من حسابهم المصرفي الورقي. وقد تم تحديد رسوم المعاملة بنسبة ١,٥٪ لبيتكوين و٢,٥٪ للعملات الأخرى للحسابات المعتادة مع بعض الخصومات الإضافية لحاملي بطاقات N٢٦ المعدنية.

ووفقًا للشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة N٢٦ فالنتين ستالف، ترى الشركة أن منتجها الجديد هو نقطة دخول لجيل جديد من المستثمرين المهتمين بالأصول الرقمية على الرغم من اضطرابات السوق الأخيرة:

"بينما شهدت العملات المشفرة انخفاضًا في قيمتها خلال العام الماضي، إلا أنها تظل فئة أصول مطلوبة ومثيرة للاهتمام للمستثمرين وجزءًا متزايدًا من النظام المالي."

يتم الاحتفاظ بالمنصة بالشراكة مع شركة بيتباندا ومقرها فيينا، والتي تدير تنفيذ الصفقات وحفظ العملات.