يمكن لعملاء فوياجر استرداد ٧٢٪ من العملات المشفرة المجمدة بموجب صفقة FTX

تام شمس - الخميس 20 أكتوبر 2022 02:41 مساءً - وفقًا لوثائق المحكمة، قد يتمكن عملاء شرة إقراض العملات المشفرة المفلسة فوياجر ديجيتال من استرداد ٧٢٪ من قيمة حساباتهم بموجب صفقة مبدئية مع FTX US.

ومع ذلك، قال قاضي الإفلاس في الولايات المتحدة مايكل وايلز خلال جلسة استماع في المحكمة إن البيع المبدئي لن يكون نهائيًا حتى يحصل على موافقة دائني فوياجر ويوافق على خطة دفع الإفلاس، قائلًا خلال جلسة المحكمة:

"إذا انهارت الخطة، فلا يوجد أي جزء من هذه الاتفاقية باقٍ".

وهناك أيضًا إدراج بند يسمى "الائتمان الخارجي"، والذي يسمح لفوياجر بإلغاء الصفقة مع FTX في حالة تقديم أي عروض تقدم نتيجة أفضل للدائنين.

غالبًا ما يتم تضمين البند في حالات الإفلاس، مما يسمح للشركات بالنظر في عروض أعلى حتى يتم الانتهاء من البيع لضمان حصول الدائنين على أفضل صفقة ممكنة.

كانت فوياجر قد ألمحت سابقًا إلى أن عملائها قد ينتقلون في النهاية إلى منصة FTX بعد أن حصلت البورصة على العرض الفائز يوم ٢٧ سبتمبر بتقييم يقارب ١,٤ مليار دولار بعد عملية مزايدة استمرت أسبوعين.

وستتيح الخطة المؤقتة من FTX دفع جميع المطالبات ذات الأولوية بالكامل والسماح لأصحاب الحسابات الآخرين باسترداد ما يقرب من ٧٢٪ من قيمة حساباتهم، والتي تم تجميدها منذ ١ يوليو.