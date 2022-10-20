شركة إدارة الأصول التي تبلغ قيمتها ٤,٥ تريليونات دولار أمريكي يقدم خدمة حفظ إيثريوم والتداول للعملاء

تام شمس - الخميس 20 أكتوبر 2022 02:41 مساءً - من المقرر أن تقدم فيديليتي ديجيتال أسيتس، وهي جناح العملات المشفرة بقيمة ٤,٥ تريليونات دولار لشركة إدارة الأصول فيديليتي إنفستمنتس، خدمات الحفظ لإيثريوم (ETH) وخدمات التداول لعملائها من المؤسسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

ووفقًا لرسالة بريد إلكتروني إلى عملاء فيديليتي تمت مشاركتها على تويتر، أعلن ذراع العملات المشفرة عن "إمكانات مؤسسية جديدة لإيثريوم" للمستثمرين المؤسسيين بدءًا من ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢.

وينص المنشور على أن المستثمرين سيكونون قادرين على شراء وبيع ونقل إيثريوم، "باستخدام نفس النموذج المقدم لاستثمارات بيتكوين اليوم."

حيث قالت فيديليتي، مشيرة على الأرجح إلى تحول إيثريوم إلى نموذج إثبات الحصة (PoS) الصديق للبيئة، إنه "مع اكتمال دمج إيثريوم، ينظر العديد من المستثمرين إلى العملة من خلال عدسة جديدة".

ولطالما كانت شركة فيديليتي داعمًا للعملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC)، حيث حددت في ورقة سابقة اعتقادها بأنها شكل متفوق من المال وليس مجرد تقنية.

يأتي هذا الإعلان الأخير في أعقاب صندوق مؤشر إيثريوم الجديد، الذي جمع أكثر من ٥ ملايين دولار منذ البيع الأول في ٢٦ سبتمبر من خلال مستثمر وحيد، وفقًا لوثيقة مقدمة بتاريخ ٤ أكتوبر.