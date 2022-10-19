شيب شيفت تقترب من اللامركزية الكاملة باستخدام تطبيق جوال مفتوح المصدر

تام شمس - الأربعاء 19 أكتوبر 2022 11:49 مساءً - اتخذت شيب شيفت، وهي بورصة عملات مشفرة غير حفظية ومنظمة مستقلة لامركزية (DAO)، خطوات إضافية نحو اللامركزية الكاملة عن طريق ترحيل المستخدمين إلى تطبيق جديد مفتوح المصدر - وهي خطوة قالت المنظمة إنها ستعزز حركة المستخدمين.

وقد أعلنت المنظمة أنه اعتبارًا من ١٩ أكتوبر، تم ترحيل جميع مستخدمي الويب الأصليين لمنصة شيب شيفت إلى إصدار لامركزي من التطبيق. وتزامن الإعلان أيضًا مع إطلاق تطبيق جوال جديد قالت المنظمة إنه سيوفر تجربة "عالم تمويل لامركزي أصيل". يقال إن تطبيق الهاتف المحمول الجديد يوفر للمستخدمين مزيدًا من المرونة والتنقل والميزات عند توصيل محافظهم وتداول العملات المشفرة.

حيث قال ويلي أورغورزالي، الذي يرأس اللامركزية في مؤسسة Fox - التي تشرف على منظمة شيب شيفت اللامركزية المستقلة - إن تطبيق الهاتف المحمول "مفتوح المصدر بالكامل" وأن "الواجهة الخلفية الوحيدة هي بيانات بلوكتشين"، والتي هي أيضًا في طور اللامركزية.

كجزء من جهود اللامركزية، وسعت شيب شيفت خيارات المستخدمين للاستثمار وإدارة الأصول الرقمية. كما تعهدت أيضًا بمسح بيانات المستخدمين بشكل دائم بمجرد إنهاء البنية التحتية المركزية للشركة بالكامل.

ووفقًا لما أورده كوينتيليغراف، أعلنت شيب شيفت عن خططها لإضفاء اللامركزية على عملياتها بالكامل في يوليو ٢٠٢١. وشمل تعهد اللامركزية أيضًا توزيعًا ضخمًا لتوكنات FOX، وهي الأصل الأصلي لمنصة شيب شيفت، إلى أكثر من مليون مستخدم. في الأشهر التالية، أصدرت المنظمة العديد من عمليات توزيع التوكنات وفتحت المصدر بالكامل للتعليما البرمجية للمنصة من الإصدار ٢.