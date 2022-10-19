مستخدمو شوبيفاي يحصلون على توكنات تيزوس غير قابلة للاستبدال من خلال شراكة جديدة

تام شمس - الأربعاء 19 أكتوبر 2022 09:48 مساءً - دخلت بلوكتشين تيزوس في شراكة مع منصة التشغيل الآلي لويب ٣ Taco للسماح لمستخدمي شوبيفاي بالوصول إلى توكنات تيزوس غير القابلة للاستبدال عبر برنامج الولاء من Taco. وقد رسخ عملاق التجارة الإلكترونية نفسه كوجهة متنامية للعلامات التجارية التي تبحث عن ارتباطات ويب ٣.

يسمح تطبيق Taco للعلامات التجارية بدمج حلول ويب ٣ مثل التوكنات غير القابلة للاستبدال لزيادة التفاعل مع العملاء وتستخدم منصات التجارة الإلكترونية مثل شوبيفاي المكونات الإضافية لتطبيق Taco لتقديم هذه الخدمات إلى التجار.

تساعد برامج الولاء للتوكنات غير القابلة للاستبدال العلامات التجارية في تقوية روابطها مع المستهلكين، وتعزيز مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم. ومن شأن أحدث تكامل لـ Tezos NFT أن يساعد بلوكتشين على استخدام التوكنات غير القابلة للاستبدال لمكافأة العملاء المخلصين بعروض وخصومات وتجارب خاصة.

ومع أحدث دمج لتيزوس في تطبيق Taco، أصبح لدى تجار شوبيفاي الآن طريقة جديدة للتفاعل مع العملاء والاتصال بمجتمع Tezos NFT المتوسع.

في وقتٍ سابق من شهر يونيو، أعلنت شوبيفاي عن نظام مكافآت جديد يسمى Tokengate في إطار مبادرة الاتصال بالمستهلك. وقد سمحت بوابة التوكن لشركاء تجاريين محددين بطرح سلع حصرية لأصحاب المصلحة في التوكنات غير القابلة للاستبدال. كان عملاق التجارة الإلكترونية من بين أول من دمج مدفوعات بيتكوين وشبكة البرق المسرّعة على منصته.

جذبت بنية تيزوس الموفرة للطاقة، بالإضافة إلى سكها للتوكنات غير القابلة للاستبدال بأسعار معقولة ورسوم المعاملات المنخفضة، مجتمع التوكنات غير القابلة للاستبدال المتنوع من الفنانين وجامعي التحف والبناة من جميع أنحاء العالم. وقد جعلت الكفاءة العالية في استخدام الطاقة لتيزوس منها المنصة المفضلة لتكامل التوكنات غير القابلة للاستبدال، على سبيل المثال، قام عملاق الألعاب Ubisoft بتكامل Tezos NFTs لمكافآت الألعاب الخاصة به في نهاية عام ٢٠٢١.