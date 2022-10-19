الهند تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث حجم القوى العاملة لويب ٣

تام شمس - الأربعاء 19 أكتوبر 2022 03:48 مساءً - وفقًا لدراسة جديدة نشرتها الرابطة الوطنية لشركات البرمجيات والخدمات (NASSCOM)، وهي منظمة غير ربحية في الهند تضم أكثر من ٣٠٠٠ عضو، تمتلك الدولة حاليًا ١١٪ من مواهب ويب ٣ العالمية. هذا الرقم يجعل الهند ثالث أكبر دولة في العالم فيما يتعلق بالقوى العاملة في ويب ٣، حيث توظف ما يقرب من ٧٥٠٠٠ متخصص في بلوكتشين اليوم. علاوة على ذلك، تتوقع المجموعة الصناعية أن ينمو تجمع المواهب بأكثر من ١٢٠٪ خلال العامين المقبلين.

الهند هي أيضًا موطن لـ ٤٥٠ شركة ناشئة في مجال ويب ٣، أربع منها شركات يونيكورن. حتى أبريل ٢٠٢٢، جمعت منظومة ويب ٣ الهندية تمويلًا بقيمة ١,٣ مليار دولار. علاوة على ذلك، قامت أكثر من ٦٠٪ من الشركات الهندية الناشئة ويب ٣ بتوسيع آثارها خارج البلاد.

الغالبية العظمى من الشركات المدرجة في الدراسة تقوم ببناء تطبيقات في التمويل اللامركزي، وأسواق التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT)، والميتافيرس، والمجتمعات اللامركزية، وآليات التنسيق على السلسلة وما إلى ذلك.

في غضون السنوات القليلة المقبلة، لا تزال NASSCOM متفائلة بشأن توقعات نمو ويب ٣ في البلاد، مشيرة إلى أنها تتوقع زيادة عدد مستخدمي الإنترنت الهنود بمقدار ١٥٠ مليون مستخدم والجيل الخامس في الهند إلى ٥٠٠ مليون. وقد علق دبجاني غوش، رئيس ناسكوم قائلًا: