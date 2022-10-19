الرئيس أردوغان يُعلن أن تركيا تستغل بلوكتشين لمشروع e-Human

تام شمس - الأربعاء 19 أكتوبر 2022 03:48 مساءً - كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تفاصيل جديدة حول مشروع e-Human المدعوم من بلوكتشين قبل قمة بل الوطنية في تركيا.

حيث ذكر Cointelegraph Turkey أن مشروع e-Human سيعتمد على تقنية بلوكتشين للحفاظ على جميع الخدمات والبيانات والقدرات التي يستخدمها النظام تحت الحماية.

على الرغم من أنه يحمل اسمًا يبدو خيالًا علميًا، إلا أن مشروع e-Human في تركيا يعمل كنقطة خدمة رقمية حيث يمكن للرئاسة التركية مشاركة البيانات المتعلقة بخدماتها وأدواتها المتعلقة بالوظائف والتعليم عن بُعد واكتساب المواهب.

يمكن للطلاب والخريجين الجدد والموظفين العموميين الوصول إلى فرص العمل والتدريب في القطاعين العام والخاص، والتدريب المعتمد للموظفين العموميين، والمعارض المهنية التي تقام في تركيا، والأحداث والمحتوى التعليمي من بوابة e-Human. ويهدف المشروع إلى زيادة فرص العمل ودعم تنمية المواطنين.

في السابق، أعلنت شركة السيارات الوطنية التركية TOGG عن شراكة إستراتيجية مع Ava Labs المطور لشبكة بلوكتشين أفالانش لتطوير خدمات تنقل آمنة وسريعة من خلال عقود ذكية.

كانت تركيا معروفة كدولة صديقة للعملات المشفرة حتى شن الرئيس أردوغان حربًا شاملة ضد استخدام العملات المشفرة. وقد فرضت الدولة حظرًا على مدفوعات العملات المشفرة في السلع والخدمات المحلية في أبريل ٢٠٢١.

وفي حين اتخذت الحكومة موقفًا مضادًا للعملات المشفرة، استمرت في استكشاف النظام البيئي أثناء بناء العديد من مشاريع بلوكتشين الخاصة بها. حتى أن الدولة أعلنت عن خططها الوطنية لبنية بلوكتشين التحتية. ومع ذلك، ربما تسببت الجائة في توقف حيث لم يتم إجراء تحديثات بعد الإعلان الأولي.