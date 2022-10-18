تكساس تحقق في بورصة FTX بسبب انتهاكات الأوراق المالية بعد الاعتراض على مزاد فوياجر

تام شمس - الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 02:53 صباحاً - قدم مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية (SSB) ووزارة تكساس للخدمات المصرفية (DOB) إعلانًا إضافيًا يوم ١٤ أكتوبر في قضية فوياجر ديجيتال ذكرت فيه أن SSB تحقق في FTX Trading وFTX US وكبار المسؤولين فيها، بما في ذلك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي سام بانكمان فرايد، بزعم أنها تقدم الأوراق المالية غير المسجلة في الولايات المتحدة. فازت FTX US بالمزاد للأصول الرقمية المتبقية في فوياجر يوم ٢٦ سبتمبر.

ويرتبط الإعلان الإضافي الصادر عن الجهات التنظيمية في تكساس باعتراض على بيع الأصول الرقمية لفوياجر إلى FTX الذي قدمه مكتب المدعي العام في تكساس أيضًا يوم ١٤ أكتوبر. في هذا الاعتراض، تدعي الولاية أن فوياجر ديجيتال وFTX لا يتوافقان مع قانون تكساس و"البيع المقترح، أو الأمر بالموافقة على البيع، يحاول الحد من مسؤولية المدينين عن سلوك غير قانوني [...] وقد تنطبق عقوبات وغرامات من الجهات التنظيمية والولاية." وعلى وجه التحديد، وفقًا للاعتراض، أجرت فوياجر ديجيتال عمليات نقل أموال غير مرخصة، حيث لم يتم تسجيلها كوكيل للأوراق المالية في تكساس.

وقد صرح مدير قسم الإنفاذ في SSB، جوزيف روتوندا، في الإعلان بأنه كان قادرًا على تنزيل تطبيق FTX Trading على هاتفه الذكي وإنشاء حساب يقدم العائد باستخدام اسمه وعنوان قائم بأوستن، تكساس. يرتبط هذا التطبيق بـ FTX Trading، والتي لا تجري أعمالًا في الولايات المتحدة. ومع ذلك، صرح روتوندا:

"يوضح تطبيق FTX Trading الآن أنني أحصل على العائد على إيثريوم. وتقدر قيمة العائد بـ٨ في المئة أبريل. بناءً على كسب العائد والتحقيق المستمر من قِبل قسم الإنفاذ في مجلس إدارة الأوراق المالية في تكساس، يبدو أن برنامج العائد هو عقد استثمار."

وقد خلص روتوندا إلى أنه "لا ينبغي السماح لـ FTX US بشراء أصول المدين إلا إذا كان لدى مفوض الأوراق المالية فرصة لتحديد إذا ما كانت FTX US تمتثل للقانون".

في أخبار سعيدة لبورصة العملات المشفرة، أعلن سام بانكمان فرايد على تويتر يوم ١٧ أكتوبر أن الشركة قد تم تسجيلها من قِبل السلطة التنظيمية للأصول الافتراضية في دبي.