بنك Société Générale يتقدم في مجال العملات المشفرة مع تسجيل خدمات الأصول الرقمية

تام شمس - الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 02:53 صباحاً - منح منظم سوق الأسهم الفرنسي، The Autorité des Marchés Fullyiers (AMF)، موافقته لبنك Société Générale في فرنسا كمزود خدمة أصول رقمية (DASP) يوم ٢٧ سبتمبر. وبذلك ينضم Société Générale إلى المشغلين الدوليين مثل فوياجر وبيتباندا وباينانس وإيتورو كمزود خدمة أصول رقمية مسجل. ولم يعلن البنك موافقته.

تم تسجيل شركة فورج Forge التابعة لبنك Société Générale لتوفير خدمات حفظ الأصول الرقمية، وشراء/بيع الأصول الرقمية مقابل العملات القانونية وتداول الأصول الرقمية ضد الأصول الرقمية الأخرى. وقد أعلن البنك الفرنسي في يونيو أنه كان يتعاون مع Metaco، وهو مزود إدارة الأصول الرقمية والبنية التحتية، لتطوير عمليات حفظ الأصول الرقمية.

يعتبر التسجيل إلزاميًا للشركات لتنفيذ تلك الأنشطة في فرنسا. كما تقدم هيئة الأسواق المالية الفرنسية AMF أيضًا ترخيص DASPS، على الرغم من أن أيًا لم يحصل على ترخيص حتى الآن.

حصلت العديد من الشركات على موافقة AMF يوم ٢٧ سبتمبر، بما في ذلك Crypto.com، والتي استمرت في الإعلان عن نواياها لبناء مقرها الأوروبي في باريس يوم ١٢ أكتوبر.

تأسس بنك Société Générale في عام ١٨٦٤، وهو ثالث أكبر بنك في فرنسا وسادس أكبر في أوروبا من حيث الأصول. وقد أعلن عن خدمات حفظ جديدة للعمل كأمين صناديق ومقيّم ومدير مسؤولية لشركات إدارة الأصول للمستثمرين المؤسسيين من خلال خدمات Societe Generale Securities يوم ٢١ سبتمبر.

وكان Société Générale يقوم بتطوير أصوله الرقمية لبعض الوقت. حيث قام بتنظيم سندات رقمية لبنك الاستثمار الأوروبي تبلغ ١٠٠ مليون يورو (٩٨,٤ مليون دولار) صدرت في أبريل ٢٠٢١ وعرض أول أصول مرمزة، وهو توكن أوراق مالية صدر على بلوكتشين تيزوس في نفس الشهر.