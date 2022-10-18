مطورو تيرا يقترحون برنامج تمويل نظام LUNA الإيكولوجي المنقح بقيمة ٩٥ مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 02:53 صباحاً -

في يوم الاثنين، اقترح مطورو نظام تيرا الإيكولوجي، الذي يتكون من لونا كلاسيك (LUNC) - المعروف سابقًا باسم تيرا (Lun، وتيرا يو إس دي (USTC)، ولونا ٢.٠ (LUNA)، برنامج توسع منقح لتخصيص ٩٥ مليون دولار (٢٤٨ مليون دولار). وحسبم ذكرت تيرا، تم تصميم الاقتراح الجديد لتحفيز التطوير في نظام تيرا الإيكولوجي وإصلاح المشكلات في الاقتراح الأصلي.

في الخطة الأصلية، سيتم تخصيص حوالي ١٠٪ من إجمالي العرض في LUNA، أو ١٠٠ مليون LUNA، للنظام الإيكولوجي، مع وجود ٨٠٪ من هذا المبلغ إلى مكافآت تعدين المطورين. ومع ذلك، يوضح موظفو تيرا أنه لا يوجد سوى عدد قليل من المشاريع ذات القيمة الإجمالية المقفلة على البروتوكول، وأن نقص المنافسة لن يؤدي إلى التوزيع المناسب لإيرادات التعدين.

وبموجب الاقتراح الجديد، ستنخفض مكافآت تعدين المطورين من حوالي ٨٠ مليون LUNA إلى ٢٠ مليون LUNA. من ناحية أخرى، سيتم إعادة تخصيص ٥٠ مليون LUNA كمكافآت تعدين للسيولة لتحفيز البناء على البورصات اللامركزية على نظام تيرا البيئي. وسيتم منح ٢٠ مليون أخرى من LUNA كمنح للمطورين، مع أقصى قدر يتم تلقيه يبلغ ١٢٥٠٠٠ LUNA لكل مشروع في السنة. أخيرًا، سيتم منح ٥ ملايين LUNA للمستخدمين لتحفيز الزخم.

ستشرف لجنة من سبعة أعضاء تتألف من موظفي تيرافورم لابز (TFL) وقادة المجتمع والخبراء الخارجيين على تخصيص الأموال. وستكون فترة التعيين سنة واحدة، حيث يتلقى الموظفون خارج تيرافورم لابز في المجموعة تعويضًا شهريًا قدره ١٠٠٠ LUNA. وعلى الرغم من أن أعضاء اللجنة سيصوتون لاتخاذ قرار بشأن مقترحات التمويل، فإن اللجنة، نفسها، سيكون لها سلطة تقديرية بشأن تخصيص الأموال.

وفي الوقت نفسه، ستتم إدارة الخزانة من قبل مجموعة منفصلة تتكون من مدققيّن، وعضوي مجتمع وثلاثة أعضاء في تيرافورم لابز.

وفقًا لديفاي لاما، يبلغ إجمالي القيمة المقفلة على لونا حاليًا ٥١ مليون دولار.