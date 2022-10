أنتوني هوبكنز، الحائز على جائزة الأوسكار، يبيع مجموعة التوكنات غير القابلة للاستبدال في دقائق

تام شمس - السبت 15 أكتوبر 2022 02:41 صباحاً - باع الممثل الحائز على جائزة أوسكار، السير أنتوني هوبكنز مجموعته الأولى من التوكنات غير القابلة للاستبدال "The Eternal Collection" في أقل من ١٠ دقائق.

وتتضمن المجموعة، التي تم إنشاؤها بالشراكة مع Orange Comet Inc، وهي وكالة تصميم توكنات غير قابلة للاستبدال تركز على ويب ٣، ١٠٠٠ قطعة فنية سينمائية أصلية مستوحاة من عروض مختلفة في مهنة الممثل الطويلة.

ووفقًا لوصف المجموعة على أوبن سي، فإن مجموعة العمل "تصور تفسيرًا للنماذج الواسعة للشخصية التي صورها السير أنتوني هوبكنز على مدار مسيرته السينمائية اللامعة، حيث استلهم طاقته القوية من جسده المحفز."

وتأتي الصور المرئية والرسوم المتحركة الإبداعية بأسماء مثل "The Jester" و "The Lover" و "The Ruler" و "The Rebel" و "The Giver" و "The Eternal". ويمثل كل منها مختلف الشخصيات النموذجية التي لعبها الممثل الهوليوودي طوال مسيرته الفنية.

وقد زعمت شركة Orange Comet Inc أن عملية بيع المجموعة هي الأسرع في تاريخ أوبن سي، على الرغم من أن كوينتيليغراف لم يتمكن من تأكيد الادعاء قبل النشر.

شكر الممثل الشهير مجتمع التوكنات غير القابلة للاستبدال في تغريدة تفيد بأنه لا يزال لا يستطيع تصديق أخبار بيع المجموعة.

تأتي الصور الفريدة من نوعها البالغة ٩٩٠ قطعة من التوكنات غير القابلة للاستبدال مع أدوات محددة عشوائيًا تتراوح من تلقي الكتب الفنية الموقعة التي تضم لوحات ورسومات الممثل، إلى مناقشات مع أنثوني هوبكينز عبر زوم، وتوزيع مختارات عشوائية من التوكنات غير القابلة للاستبدال المخصصة مع رسالة من هوبكنز إلى محافظهم.