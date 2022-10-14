الشريك المؤسس لشركة كوزموس يقول إنه تم الكشف عن ثغرة أمنية كبيرة على IBC

تام شمس - الجمعة 14 أكتوبر 2022 02:45 صباحاً - في ١٣ أكتوبر، قال إيثان بوخمان، المؤسس المشارك لنظام كوزموس للنظام الإيكولوجي لاتصالات متعددة شبكات بلوكتشين (IBC)، إنه تم اكتشاف "ثغرة أمنية حرجة" تؤثر على جميع سلاسل كوزموس التي تدعمها IBC، لجميع إصدارات IBC. أكد بوخمان أن الخطوات قد تم اتخاذها بالفعل لضمان تصحيح جميع السلاسل العامة الرئيسية الممكّنة لـ IBC ، مشيرًا إلى ما يلي:

"إن السلسلة في مأمن من نقطة الضعف الحرجة بمجرد تطبيق ⅓ قوتها التصويتية للتصحيح. ويجب أن تستمر السلاسل في السعي إلى التصحيح إلى ⅔ في أسرع وقت ممكن بمجرد إصدار التصحيح الرسمي".

سيتم إصدار نسخة عامة من التصحيح في مجموعة تطوير البرامج لكوزموس (SDK) الإصدار ٠.٤٥.٩ و٠.٤٦.٣ غدًا في الساعة ١٤:٠٠ بالتوقيت العالمي المنسق. ويوصي بوخمان بأن تقوم جميع السلاسل والمدققين بتطبيقه فور تحريره ولا يلزم إيقاف السلسلة حتى يتم تفعيله.

يبدو أن هذه المشكلة قد ظهرت للضوء بعد أن قام المطورون الأساسيون لكوزموس وأوسموزيس (البورصة اللامركزية الرائدة في كوزموس) بتكثيف عمليات تدقيق الأمان في ضوء استغلال جسر عبر السلاسل بقيمة ١٠٠ مليون دولار على بي إن بي تشين يوم ٦ أكتوبر.

تعمل الجسور عبر السلاسل على حل مجموعة متنوعة من المشكلات في التمويل اللامركزي من خلال السماح للمستخدمين بنقل الأصول الرقمية عبر بروتوكولات متعددة. ومع ذلك، فإنها تميل إلى أن تكون أكثر تعقيدًا من التطبيقات اللامركزية العادية، وإذا تم نسخ شفرة المصدر ولصقها عبر البروتوكولات، يمكن تضخيم الثغرة بشكل كبير.

ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من عمليات اختراق الجسور متعددة السلاسل هذا العام، مثل اتسغلالات جسر رونين ونوماد، حدثت على شبكات بلوكتشين إيثريوم فيرتشوال ماشين. وعلى العكس من ذلك، كانت الخروقات الأمنية على السلاسل في النظام البيئي لشبكة IBC من كوزموس قليلة ومتباعدة. ويوجد حاليًا حوالي ٤٥ شبكة بلوكتشين تم إنشاؤها باستخدام كوزموس SDK.