بورصة باينانس تحرق ما قيمته ٥٤٧ مليون دولار من عملات BNB

تام شمس - الخميس 13 أكتوبر 2022 05:41 مساءً - أنهت منصة تبادل العملات المشفرة باينانس حرق عملة BNB ربع السنوي الحادي والعشرين، مما ألغى حوالي ٥٤٧ مليون دولار من توكنات BNB من إمداداتها.

وفي إعلان، قالت باينانس إنها دمرت ما مجموعه ٢٠٦٥١٥٢ توكن BNB والتي تقدر قيمتها بأقل من ٦٠٠ مليون دولار في وقت كتابة هذه السطور. كما ذكرت البورصة أنه تم حرق ٤٨٣٣,٢٥ BNB إضافية من خلال Pioneer Burn Program، وهي آلية تساعد المستخدمين الذين فقدوا أصولهم الرقمية من خلال أخطاء غير مقصودة.

تغطي البورصة هذه الخسائر وتعيد التوكنات إلى المستخدمين، اعتمادًا على شروط محددة. يتم بعد ذلك خصم هذه التوكنات من إجمالي الحرق ربع السنوي بواسطة باينانس.

في السابق، التزمت باينانس بحرق ٢٠٪ من أرباحها لكل ربع سنة. ومع الحرق الأخير، كان من الممكن أن تحقق البورصة أرباحًا قدرها ٢,٧ مليار دولار خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢.

يعد حرق BNB الحادي والعشرون الربع سنوي من أكبر الكميات المحروقة في تاريخ حرق BNB من حيث قيمته الورقية. بالعودة إلى عام ٢٠٢١، تم حرق حوالي ٦٠٠ مليون دولار في عملة BNB، مسجلًا أكبر رقم قياسي لحرق عملة BNB.

وعلى الرغم من الكمية الهائلة التي تم حرقها، لا يبدو أن تلك الجهود لها تأثير كبير على أسواق باينانس كوين في الوقت الحالي، حيث تتحرك أسعار BNB ببطء إلى أسفل جنبًا إلى جنب مع بقية سوق العملات المشفرة.