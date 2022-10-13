عدد لاعبي أكسي إنفينيتي يعود إلى مستويات يناير ٢٠٢١

تام شمس - الخميس 13 أكتوبر 2022 05:41 مساءً - وفقًا لموقع إحصائيات اللعبة Activeplayer، انخفض متوسط ​​عدد المستخدمين الشهري الذين يلعبون لعبة التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) لمعركة الوحوش إلى ٧٠١٤٤٧، وهو ما يمثل مستويات لم نشهدها منذ يناير ٢٠٢١. في ذروته، بلغ عدد لاعبي أكسي إنفينيتي شهريًا ٢,٧٨ مليون في يناير من هذا العام قبل حلول شتاء العملات المشفرة. وقد خسرت لعبة التوكنات غير القابلة للاستبدال الشهيرة التي يتم لعبها من أجل ربح المال ١,٢ مليون لاعب وحدها في يونيو.

وإلى جانب السوق الهبوطية، ساهمت ميكانيكا اللعبة أيضًا جزئيًا في انخفاض عدد اللاعبين. في نفس الوقت تقريبًا من العام الماضي، أبلغ اللاعبون في الدول النامية عن أرباح أعلى من لعب أكسي إنفينيتي من الحد الأدنى للأجور في بعض البلدان.

ومع ذلك، منذ ذلك الوقت، انخفض سعر Smooth Love Potion، وهو توكن المكافآت داخل اللعبة من أكسي إنفينيتي، بأكثر من ٩٥٪. كما زاد المعروض المتداول من حوالي ٢,٤ مليار إلى حوالي ٤٠ مليارًا في نفس الفترة بسبب الحجم الكبير للاعبين الجدد الذين يندفعون إلى اللعبة ويكسبون التوكنات داخل اللعبة.

كان نوفمبر ٢٠٢١ هو الشهر الذي شهد فيه سوق أكسي إنفينيتي للتوكنات غير القابلة للاستبدال شراء وبيع مليوني Axies، بقيمة ١٤٠٩٥٦,٧ إيثريوم (٦٣٩,٥ مليون دولار في ذلك الوقت). لكن الأرقام تراجعت بشكل حاد منذ ذلك الحين، مع بيع حوالي ٣١١٣٠٠ من Axies بقيمة ٤١٤٣,٣ إيثريوم (٥,٣٧ ملايين دولار في وقت كتابة المقالة) في الثلاثين يومًا الماضية.

يتوافق الانخفاض إلى حد كبير مع السوق الهابطة المكثفة في عالم التوكنات غير القابلة للاستبدال، حيث انخفضت أحجام التداول عبر المقتنيات الرقمية بنسبة ٩٨٪ منذ يناير.