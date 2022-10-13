كوين سكوير تُصبح أول بورصة عملات مشفرة كندية تحصل على تسجيل IIROC

تام شمس - الخميس 13 أكتوبر 2022 05:41 مساءً - أعلنت كوين سكوير، وهي منصة تداول الأصول المشفرة الأطول تشغيلًا في كندا، يوم ١٢ أكتوبر أن منظمة تنظيم صناعة الاستثمار في كندا (IIROC) قد وافقت على تسجيل عضويتها كتاجر. وستعمل هذه الحالة التنظيمية الآن على وضع كوين سكوير كأول تاجر استثماري مسجل لدى IIROC وعضو في السوق في كندا. حيث كتب فريق كوين سكوير:

"عند التعامل مع عضو مسجل IIROC، يتمتع عملاء كوين سكوير الآن بمزيد من الراحة والأمان بمعرفة أن كوين سكوير تعمل على أعلى مستوى من امتثال التجار والرقابة بموجب النظام التنظيمي الحالي."

مع التنظيم، سيتم فصل أموال عملاء كوين سكوير بالكامل والاحتفاظ بها من قبل أمناء الحفظ المرخصين والمؤمن عليهم. سيُطلب من كوين سكوير أيضًا الإبلاغ عن وضعها المالي بانتظام والحفاظ على رأس مال كاف للالتزامات. بالإضافة إلى ذلك، ستتم حماية الأموال النقدية الموجودة في حسابات العملاء من قبل صندوق حماية الاستثمار الكندي في حالة الإفلاس.

في الوقت الحالي، لدى كوين سكوير أكثر من ٥٠٠٠٠٠ مستخدم وتوفر الوصول إلى أكثر من ٤٠ عملة مشفرة، بما في ذلك أكثر من ٨٢٠ زوجًا تجاريًا من عملة إلى أخرى. وقد سهلت البورصة ما يقرب من ٥,٨٢ مليارات دولار في التداولات منذ إنشائها في عام ٢٠١٤.

اتخذت كندا نهجًا تنظيميًا مختلفًا عن الولايات المتحدة. ففي كندا، يجب أن تكون جميع بورصات العملات المشفرة العاملة في الدولة مسجلة أو على الأقل تقدم طلبًا إلى IIROC. وفي يونيو، حظرت الجهات التنظيمية بورصة العملات المشفرة Kucoin من العمل في مقاطعة أونتاريو الكندية، بدعوى أن الشركة لم تستجب لطلبات المعلومات.