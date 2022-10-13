تام شمس - الخميس 13 أكتوبر 2022 03:48 مساءً - منذ ساعة في حين أن عام ٢٠٢١ كان أكبر عام على الإطلاق في اخترقات العملات المشفرة، فإن ٢٠٢٢ "من المحتمل" أن "يتفوق" على الرقم القياسي "بهذا المعدل" أخبار

كانت هذه تفاصيل خبر بالكاد في منتصف الطريق وأكتوبر يصبح "أكبر شهر" في اختراقات العملات المشفرة: تشيناليسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.