بنك الصين: حجم معاملات اليوان الرقمي يتجاوز علامة ١٤ مليار دولار

تام شمس - الخميس 13 أكتوبر 2022 03:48 مساءً - منذ ساعة سوف يتوسع أكبر مشروع تجريبي للعملة الرقمية للبنك المركزي في العالم في مدفوعات المواطنين والعمليات عبر الحدود مع هونغ كونغ أخبار

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