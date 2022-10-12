تام شمس - الأربعاء 12 أكتوبر 2022 03:48 مساءً - منذ 3 ساعات يقدم الشرق الأوسط، وهو أحد أسواق العملات المشفرة الأسرع نموًا في العالم، الآن فرصة جديدة للاستثمار المباشر في بيتكوين من خلال منتج بيتكوين المتداول في البورصة من ٢١Shares أخبار

كانت هذه تفاصيل خبر الشرق الأوسط يحصل على منتج بيتكوين فعلي متداول في البورصة مدرج في ناسداك دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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