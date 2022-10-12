تام شمس - الأربعاء 12 أكتوبر 2022 02:53 صباحاً - منذ ساعة يوقف إشعار المدينة المنشأة بشكل فعال من إجراء "أي تعدين للعملات المشفرة أو عمليات ذات صلة" حتى تمتثل بلوكفيوجن لقوانين تقسيم المناطق المحلية أخبار

كانت هذه تفاصيل خبر مدينة شلالات نياغرا تطلب من منشأة بلوكفيوجن التوقف عن تعدين العملات المشفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.