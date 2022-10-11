تام شمس - الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 02:46 صباحاً - منذ ساعتين تتطلع العديد من الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الميتافيرس لتعزيز السياحة في مناطقها، وتنضم الشارقة الآن إلى دبي في توسيع طموحاتها في مجال ويب ٣ أخبار

كانت هذه تفاصيل خبر مالتيفيرس لابز تُطلق مدينة ميتافيرس المدعومة من الحكومة في الإمارات العربية المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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