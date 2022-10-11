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مالتيفيرس لابز تُطلق مدينة ميتافيرس المدعومة من الحكومة في الإمارات العربية المتحدة

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Cointelegraph بواسطة Sam Bourgi 0 تبليغ

تام شمس - الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 02:46 صباحاً - منذ ساعتين

تتطلع العديد من الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الميتافيرس لتعزيز السياحة في مناطقها، وتنضم الشارقة الآن إلى دبي في توسيع طموحاتها في مجال ويب ٣

مالتيفيرس لابز تُطلق مدينة ميتافيرس المدعومة من الحكومة في الإمارات العربية المتحدة
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محررين الخليج 365

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