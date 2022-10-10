تام شمس - الاثنين 10 أكتوبر 2022 08:49 مساءً - منذ 3 ساعات يركز برنامج الحاضنة على الشركات الناشئة في الاتحاد الأوروبي التي تركز على بناء الجيل القادم من تجارب ويب ٣ للمستهلكين مع التركيز على إمكانية الوصول وقابلية التوسع أخبار

كانت هذه تفاصيل خبر بي إن بي تشين تعزز الشركات الناشئة الأوروبية في مجال ويب ٣ مع برنامج حاضنة التطبيقات اللامركزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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