تام شمس - الاثنين 10 أكتوبر 2022 06:56 مساءً - منذ 3 ساعات لا يوجد سوق هبوطي لبناة شبكة بيتكوين، حيث ينضم المزيد والمزيد من القائمين بتعدين بيتكوين إلى الشبكة، مما يؤدي إلى زيادة الصعوبة أخبار

كانت هذه تفاصيل خبر ليس تعديلًا بسيطًا: صعوبة تعدين بيتكوين ترتفع بنسبة ١٣,٥٪ إلى أعلى مستوى جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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