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ليس تعديلًا بسيطًا: صعوبة تعدين بيتكوين ترتفع بنسبة ١٣,٥٪ إلى أعلى مستوى جديد

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Cointelegraph بواسطة Joseph Hall 0 تبليغ

تام شمس - الاثنين 10 أكتوبر 2022 06:56 مساءً - منذ 3 ساعات

لا يوجد سوق هبوطي لبناة شبكة بيتكوين، حيث ينضم المزيد والمزيد من القائمين بتعدين بيتكوين إلى الشبكة، مما يؤدي إلى زيادة الصعوبة

ليس تعديلًا بسيطًا: صعوبة تعدين بيتكوين ترتفع بنسبة ١٣,٥٪ إلى أعلى مستوى جديد
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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