تام شمس - الجمعة 7 أكتوبر 2022 03:48 صباحاً - منذ ساعتين تم تأكيد شائعات عن اختراق كبير على بي إن بي تشين من قبل فريق بلوكتشين، مع تعليق جميع عمليات الإيداع والسحب على الشبكة خبر عاجل

كانت هذه تفاصيل خبر بي إن بي تشين تؤكد توقف باينانس سمارت تشين عن العمل بسبب "استغلال محتمل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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