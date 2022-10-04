أندريسن هورويتز تقود جولة تمويل بقيمة ٤٠ مليون دولار لبروتوكول معرفة لامركزي

تام شمس - الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 02:45 صباحاً - أنهى بروتوكول المعرفة اللامركزية غولدن Golden جولة تمويل بقيمة ٤٠ مليون دولار بقيادة شركة المشاريع أندريسن هورويتز، أو a١٦z، بمشاركة إضافية من برووكول لابز واوبن ي فنتشرز ومؤسسي سولانا ودروب بوكس وبوستميتس وتويتش، من بين آخرين.

بالإضافة إلى قيادة جولة التمويل من السلسلة "ب"، سينضم علي يحيى، الشريك العام لأندريسن هورويتز، إلى مجلس إدارة غولدن Golden جنبًا إلى جنب مع مؤسس a١٦z مارك أندريسن. يمنح التمويل غولدن Golden موارد إضافية لمواصلة بناء بروتوكولها، المصمم لتوحيد اكتشاف المعرفة والتحقق منها في عصر ويب ٣.

وعلى وجه التحديد، تقوم غولدن Golden بتطوير واجهة لامركزية تحفز جمع البيانات الأساسية والتحقق منها. وتدعي الشركة أن أكثر من ٣٥٠٠٠ مستخدم شاركوا في المراحل الأولى من شبكة الاختبار للبروتوكول.

في حين تباطأ تمويل الاستثمار في صناعة العملات المشفرة مؤخرًا، شهد عام ٢٠٢٢ تدفقات قياسية للشركات الناشئة التي تركز على بلوكتشين. ففي الآونة الأخيرة، رفع صندوق التحوط "بانتيرا كابيتال" الرهان من خلال الكشف عن خطط لجمع ١,٢٥ مليار دولار لصندوق بلوكتشين الثاني الخاص بها. وقد جذبت المشاريع المتخصصة في ويب ٣، والتي تشير إلى بعض النسخ المستقبلية للإنترنت، اهتمامًا كبيرًا من مجتمع رأس المال الاستثماري.

وفي وصف منتجها، قالت غولدن Golden إن دمج تقنيات ويب ٣ "مناسب تمامًا لحل المشكلات الأساسية" للتحفيز. تخطط غولدن Golden لاستخدام التوكن الأصلية لمكافأة "الممثلين الجيدين" ولكنها حددت أيضًا أن المنتج النهائي "ليس مجرد "ويكيبيديا لويب ٣". ومن المقرر إطلاق الشبكة الرئيسية في الربع الثاني من عام ٢٠٢٣.