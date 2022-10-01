مايكروستراتيجي تأخذ تفاؤلها حول بيتكوين إلى المستوى التالي مع تعيين مهندس جديد

تام شمس - السبت 1 أكتوبر 2022 02:45 صباحاً - تقوم شركة مايكروستراتيجي، وهي شركة التكنولوجيا واستخبارات الاعمال التي تمتلك أكبر احتياطي بيتكوين (BTC) في العالم، بتعيين مهندس برمجيات لشبكة البرق المسرَّعة لبيتكوين لإنشاء منصة برمجية قائمة على شبكة البرق المسرَّعة.

وسيكون المهندس الجديد مسؤولًا عن إنشاء منصة قائمة على شبكة البرق المسرَّعة لمعالجة تحديات الأمن السيبراني للمؤسسات وتمكين حالات استخدام التجارة الإلكترونية الجديدة، وفقًا لما يتعلق بنشر الوظيفة على موقع مايكروستراتيجي. يجب أن يكون لدى مقدم الطلب شهادات ومعرفة الأدوات ولغات البرمجة والخبرة في تقنيات التمويل اللامركزية.

بدأت مايكروستراتيجي، التي تأسست عام ١٩٨٩، فورة شراء بيتكوين في أغسطس ٢٠٢٠ والتي بلغت ذروتها في احتياطي يبلغ ١٣٠٠٠٠ بيتكوين، بقيمة ٢,٥٧ مليار دولار في وقت كتابة هذه السطور. بلغت ربحية بيتكوين لحاملي على المدى الطويل أدنى مستوى خلال أربع سنوات. وتمتلك مايكروستراتيجي الآن ٠,٦٢٪ من جميع عملات بيتكوين التي ستكون موجودة على الإطلاق.

استقال سايلور كرئيس تنفيذي للشركة يوم ٢ أغسطس لكنه لا يزال الرئيس التنفيذي للشركة. حيث قال سايلور إن التغيير سيحدث:

"إن تمكيننا من متابعة استراتيجيات الشركة الخاصة بنا بشكل أفضل لاكتساب وامتلاك بيتكوين وتنمية أعمال البرمجيات الخاصة بمؤسساتنا."

تم مقاضاة سايلور ومايكروستراتيجي في نهاية الشهر نفسه للتهرب الضريبي من قبل مكتب المدعي العام في واشنطن العاصمة.