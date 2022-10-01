تام شمس - السبت 1 أكتوبر 2022 02:45 صباحاً - منذ ساعتين
انتقد الكثيرون في المجال الجهات التنظيمية بما في ذلك هيئة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات لأخذ نهج "تنظيم عن طريق التنفيذ" للعملات المشفرة في الولايات المتحدة
قدمت هيئة تداول السلع الآجلة، أو CFTC، شكوى ضد ديجيتيكس إل إل سي ومؤسسها ومديرها التنفيذي "آدم تود" لفشلها في تسجيل بورصة العقود الآجلة للعملات المشفرة والتلاعب بسعر توكن DGTX.
وفقًا لوثيقة مقدمة للمحكمة يوم ٣٠ سبتمبر في المقاطعة الجنوبية من فلوريدا، زُعم أن تود قام بضخ سعر توكنات DGTX في محاولة لتضخيم مقتنيات ديجيتكس. حيث ادعت الجهة التنظيمية الأمريكية أن الرئيس التنفيذي لشركة ديجيتكس استخدم كيانات الشركات المختلفة كجزء من مخطط لإطلاق وتشغيل منصة تداول مشتقات الأصول الرقمية غير القانونية، في انتهاك لقانون تبادل السلع.
تتطلب قواعد هيئة تداول السلع الآجلة إجراء عمليات فحص العميل الخاصة بك وتنفيذ برنامج معلومات العميل. وقد قال تود في عام ٢٠٢٠ إنه يعتزم إزالة جميع إجراءات فحص معلومات العميل من ديجيتكس في محاولة لحماية بيانات المستخدم.
وقالت الشكوى إن هيئة تداول السلع الآجلة طلبت أمرًا من المحكمة منع تود وديجيتكس من الانخراط في معاملات الأصول الرقمية التي تعتبر سلعصا بموجب اختصاص الجهة التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، كانت الجهة التنظيمية يهدف إلى دفع العقوبات النقدية المدنية، والتعويض للأطراف المتأثرة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة تداول السلع الآجلة تتخذ إجراءات قانونية ضد بورصة العقود الآجلة "ديجيتيكس" ورئيسها التنفيذي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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