باينانس تطلق مكاتب في نيوزيلندا بعد الموافقة التنظيمية

تام شمس - السبت 1 أكتوبر 2022 12:52 صباحاً - سجلت بورصة العملات المشفرة "باينانس" مع وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف في نيوزيلندا وفتحت المكاتب المحلية في البلاد.

ففي تغريدة يوم ٢٩ سبتمبر، قالت باينانس إنه قد تم تسجيلها كمزود خدمة مالية في نيوزيلندا، مما يسمح للمقيمين بالوصول إلى الخدمات بما في ذلك التداول الفوري والتوكنات غير القابلة للاستبدال والرهن. تبع الانتقال إلى أمة المحيط الهادئ الصديقة للعملات المشفرة الجهات التنظيمية في دبي وأبو ظبي وكازاخستان وإيطاليا مع إعطاء الضوء الأخضر لفتح فروع.

حيث قال تشانغ بينغ زاو، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس: "نيوزيلندا هي سوق مثير ولديه تاريخ قوي من الابتكار التكنولوجي".

لم يفرض المشرعون والمنظمون النيوزيلنديون إلى حد كبير إرشادات صارمة لشركات العملات المشفرة للعمل في البلاد، ولا حتى لاستخدام المواطنين العملات المشفرة بحرية. وقد صرحت هيئة الضرائب في البلاد في عام ٢٠١٩ إن الدخل من العملات المشفرة كان قانونيًا، وأن بنك الاحتياطي في نيوزيلندا يستكشف الفوائد والمخاطر المحتملة للعملة الرقمية للبنك المركزي.

في يونيو، قامت هوبي غلوبال بتأمين التسجيل كمزود للخدمات المالية المسجلة في نيوزيلندا، لكنها علقت لاحقًا خدمات تداول مشتقاتها للمقيمين، مشيرة إلى الامتثال للوائح المحلية. تعد نيوزيلندا سوقًا أصغر، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي ٥,١ ملايين نسمة، مقارنةً بسوق جارتها في أستراليا، حيث يمتلك ٤,٢ ملايين شخص عملات مشفرة.