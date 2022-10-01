الرئيس التنفيذي لشركة أليكسار "سيرجي غوربنوف": قابلية التشغيل البيني لبلوكتشين تتجاوز نقل البيانات من نقطة لأخرى

تام شمس - السبت 1 أكتوبر 2022 12:52 صباحاً - يعد التواصل عبر السلاسل بين شبكات بلوكتشين أكثر من مجرد نقل البيانات من نقطة لأخرى، ولكن كيف يمكنه توصيل التطبيقات والمستخدمين للحصول على تجارب محسّنة ورسوم غاز أقل في ويب ٣، حسبما أوضح سيرجي غوربونوف، المؤسس والمدير التنفيذي لأكسيلار نتورك، في حديثه مع محرر الأعمال في كوينتيليغراف "سام بورغي" يوم ٢٨ سبتمبر في Counterge٢٢ في سان فرانسيسكو.

ومع تطور صناعة العملات المشفرة على مدار السنوات القليلة الماضية، شهدت قابلية التشغيل المتداخلة في بلوكتشين زيادة في الطلب، وجذب رأس المال الاستثماري والترحيب باللاعبين، مثل أكسيلار، التي وصلت إلى وضع يونيكورن في فبراير. ووفقًا لغوربونوف، بدأت الشركة، التي تأسست في عام ٢٠٢٠، بفرضية مفادها أن إمكانيات السلاسل المتعددة المتقاطعة ستحدد مجال العملات المشفرة. "لا تتمثل الفكرة في التحدث فقط عن كيفية توصيل النقطة A إلى B، ولكن كيفية توصيل الكثيرين بالكثيرين، أليس كذلك؟ ويشمل ذلك التطبيقات والمستخدمين".

قابلية التشغيل البيني هي كلمة طنانة في مجال العملات المشفرة التي تشير إلى قدرة العديد من شبكات بلوكتشين على التواصل ومشاركة الأصول والبيانات الرقمية والعمل معًا، وبالتالي مشاركة النشاط الاقتصادي. كبنية تحتية، فإن التشغيل البيني أمر بالغ الأهمية لاعتماد التكنولوجيا الأوسع، حسبما أوضح غوربونوف:

"نحن نحتاج إلى قدرة للمستخدمين على تنفيذ دعوة واحدة على سلسلة واحدة، وأن هذه المعاملة تحدث فعليًا على سلاسل أخرى دون أن يضطروا إلى الذهاب والحصول على توكن أصلي لتلك السلسلة، ودفع الغاز، وتنفيذها بأنفسهم ونقلها ذهابًا وإيابًا "

أبرز الرئيس التنفيذي لشركة أكسيلار أنه، إلى جانب التجارب الأفضل للمستخدمين، تعني قابلية التشغيل البيني أيضًا نتائج اقتصادية أعلى، حيث يمكن للسلاسل القابلة للتشغيل البيني أن يكون لها سيولة موحدة وبالتالي تنفق أقل على رسوم الغاز للمعاملات. "تجربتنا في ويب ٢ أبسط بكثير، وعلينا أن نصل إلى نفس المستوى في ويب ٣ مع تجارب أبسط، وهذا هو ما تمكننا السلاسل المتقاطعة من القيام به، للمساعدة في بناء تلك التجارب البسيطة."