وارنر ميوزيك غروب تتعاون مع أوبن سي لإنشاء المزيد من فرص ويب ٣ للفنانين

تام شمس - الجمعة 30 سبتمبر 2022 03:48 صباحاً - في ٢٩ سبتمبر، أعلنت شركة الموسيقى العالمية "وارنر ميويزك غروب" (WMG) عن شراكة مع سوق التوكنات غير القابلة للاستبدال أوبن سي (NFT) لتوفير منصة للفنانين الموسيقيين المختارين لتكوين وتوسيع قاعدة المعجبين الخاصة بهم إلى مجتمع ويب ٣.

ووفقًا للبيان، سيتيح التعاون بين هذين الكيانين الفنانين الذين تم اختيارهم في WMG بالوصول المبكر إلى ميزة أوبن سي التي تم طرحها حديثًا، والتي تمكن الفنانين من إطلاق مجموعات التوكنات غير القابلة للاستبدال ومشاريع الإصدارات المحدودة على صفحاتهم الخاصة القابلة للتخصيص.

سيتمكن هؤلاء الفنانون على WMG من الوصول إلى سرد القصص المخصصة على الصفحات المقصودة المخصصة، وكذلك لميزات السلامة والأمن الرائدة في الصناعة. تعتزم الشراكة، التي تهدف إلى مساعدة فناني WMG على بناء مجتمعات ويب ٣ الجديدة، تقديم مجتمعات المعجبين الحالية على أوبن سي إلى أشكال جديدة من الاتصال والإبداع من خلال التوكنات غير القابلة للاستبدال - وفتح فرص جديدة للجماهير للتفاعل مع الموسيقى والفنانين في مجتمع ويب ٣.

حيث شارك شيفا راجارامان، نائب رئيس المنتجات في أوبن سي:

"بالنسبة للفنانين والموسيقيين، تمثل التوكنات غير القابلة للاستبدال وسيلة إبداعية جديدة وآلية لبناء المجتمع، والانخراط مباشرة مع المعجبين، والتعبير عن أنفسهم عبر الحدود واللغات."

وقد صرحت أوانا روكساندرا، كبيرة المسؤولين الرقميين ونائبة الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في WMG، أيضًا أن "المجتمع هو عنصر أساسي في الحمض النووي للموسيقى - وكذلك الفنانبن والمعجبين الذين يجتمعون للاحتفال بالموسيقى التي يحبونها. يساعد تعاوننا مع أوبن سي على تسهيل هذه المجتمعات عن طريق فتح أدوات وموارد ويب ٣ لبناء فرص للفنانين لإقامة مشاركة أعمق مع إمكانية الوصول والملكية."

المجموعة الأولى من التوكنات غير القابلة للاستبدال الموسيقية قيد التطوير حاليًا مع وارنر ريكوردز يو كيه بالتعاون مع شركة ويب ٣ "بروبابلي ناثينغ". ووفقًا لـ WMG، يمثل هذا التعاون الأحدث في سلسلة من الجهود المبذولة لبناء خبرة شركة الموسيقى في مجال ويب ٣.