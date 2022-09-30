ميتا تقدم خدمة النشر المتعدد ومشاركة التوكنات غير القابلة للاستبدال على إنستغرام

تام شمس - الجمعة 30 سبتمبر 2022 02:45 صباحاً - أعلنت شركة ميتا وفيسبوك وإنستغرام، عن تطوير آخر في مبادرة الفنون الرقمية. فاعتبارًا من ٢٩ سبتمبر، يمكن لجميع المستخدمين على كلا المنصتين توصيل المحافظ ومشاركة التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTS) عبر ١٠٠ دولة.

وكجزء من الميزة، التي كانت في الاختبار منذ شهر مايو، سيتمكن المستخدمون من الإشارة إلى المبدعين والمجمعين، والمقتنيات الرقمية المتشاركة بين المنصات دون دفع أي رسوم.

في أغسطس، بدأت ميتا في السماح للمستخدمين بنشر المقتنيات الرقمية التي يمتلكونها عبر فيسبوك وإنستغرام وأعلنوا توسعًا دوليًا لبلدان إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط والأمريكتين.

وأضافت الشركة أيضًا دعمًا مع محافظ طرف ثالث مثل رينبو وميتاماسك وترست واليت وكوين بيز واليت وديبر واليت، إلى جانب الدعم لإيثريوم وبوليغون وفلو.

عبّر العديد من مستخدمي تويتر عن قلقهم بشأن سلامة وخصوصية البيانات المنقولة عن طريق توصيل المحافظ الرقمية بمنصة ميتا في ذلك الوقت. في أبريل ٢٠٢١، تم تسريب المعلومات الشخصية الحساسة لأكثر من نصف مليار مستخدم على فيسبوك في منتدى للمخترقين مع حركة زيارات عالية.

ووفقًا لأرقام ستاتيستا، لدى فيسبوك وإنستغرام ٢,٩ مليار و١,٤ مليار مستخدم نشط شهريًا على التوالي.