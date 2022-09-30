تحالف سلامة سوق العملات المشفرة يضم ٨ أعضاء جدد، ويخطط للتدريب

تام شمس - الجمعة 30 سبتمبر 2022 02:45 صباحاً - أعلن تحالف سلامة سوق العملات المشفرة (CMIC) عن ضم ثمانية أعضاء جدد، وذلك حسبما أعلنت المنظمة يوم ٢٩ سبتمبر. وتصف المنظمة، التي لديها الآن ٣٨ عضوًا تعهدوا جميعًا بدعم سلامة السوق وكفاءته، نفسها على هذا النحو:

"يعطي CMIC [...] صوتًا موحدًا لالتزام صناعة العملات المشفرة بتحسين سلامة السوق باستمرار والتعاون مع الجهات التنظيمية".

ووفقًا لبيانها، تقوم CMIC أيضًا بتطوير تدريب سلامة السوق لأسواق الأصول الرقمية لمساعدة متخصصي الامتثال على مكافحة التلاعب.

أعضاء CMIC الجدد هي شركة صناديق ائتمان الأصول الرقمية "بيتغو"، وبورصة العملات المشفرة "بيتركس" ومنصة تحليلات بلوكتشين "كريستال بلوكتشين" وشركات التكنولوجيا المالية "فاين كلوسيف" و"أويسيز برو ماركتس"، ومنصة تخفيف مخاطر ويب ٣ "ميركل ساينس" ومنصة الأصول الرقمية "توكينومي" ومقدم خدمات تحليلات الجرائم "في إيه إف كومبلاينس".

CMIC هي من بنات أفكار شركة سوليدوس لابز. حيث قال مؤسس سوليدوس والرئيس التنفيذي، أساف مير، "الآن أكثر من أي وقت مضى، من الواضح أن إمكانات العملات المشفرة تعتمد على القدرة على تخفيف مخاطره الجديدة وتوفير سلامة واضحة للسوق."

تأسست المنظمة في فبراير مع ١٧ عضوًا تضمنت أسماء مثل كوين بيز وسيركل وهوبي تك وكريبتو يو كيه. ثم انضمت مجموعة ثانية من ١٣ عضوًا في CMIC في أبريل.

CMIC هي واحدة من عدد من المنظمات ذاتية التنظيم (SROs) التي نشأت دون تفويض سلطة من قبل الجهات التنظيمية.

ويقرأ تعهد CMIC، جزئيًا: