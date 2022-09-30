القاضي يأمر هيئة الأوراق المالية والبورصات بتحويل مستندات "هينمان" إلى ريبل لابز بعد أشهر من النزاع

سجلت ريبل لابز انتصارًا في معركتها القانونية المستمرة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الأمريكية يوم ٢٩ سبتمبر، حيث قضت قاضية محكمة المقاطعة الأمريكية أناليزا توريس بإصدار الوثائق التي كتبها مدير قسم مالية هيئة الأوراق المالية والبورصات السابق "وليام هينمان". تتعلق الوثائق في الغالب بخطاب ألقاه هينمان في قمة ياهو فاينانس أول ماركتس في يونيو ٢٠١٨.

حيث صرح هينمان في خطابه أن إيثريوم (ETH) لم تكن أوراقًا مالية. تعتبر ريبل لابز الخطاب دليلًا رئيسيًا على أن القضية التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضدها تزعم أن مبيعات ريبل من توكنات XRP انتهكت قوانين الأوراق المالية الأمريكية - على الرغم من أن الوقت لم يحدد بعد إذا ما كانت اللغة المستخدمة في الخطاب ستكون ذات معنى حسبما تشير الشركة. تعد الظروف المحيطة بالخطاب وأفعال هينمان قبله مصدرًا للارتباك الكبير.

وقد رفض قرار القاضية توريس اعتراضات هيئة الأوراق المالية والبورصات على إصدار الوثائق بعد أن أعلن أمر قاضي المحكمة المحلية سارة نيتربورن، أن رسائل البريد الإلكتروني والمسودات في الخطاب لم تكن محمية بامتياز العملية التداولية، حسبما ادعت هيئة الأوراق المالية والبورصات. وقد ادعت هيئة الأوراق المالية والبورصات حينها امتياز المحامي-العميل على المستندات، والذي تم إلغاؤه بواسطة نيتبورن في يوليو.

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى ضد ريبل لابز ورئيسها التنفيذي الحالي، براد غارلينغهاوس، والمدير التنفيذي السابق كريس لارسن في ديسمبر ٢٠٢٠، قائلًا إن العملة المشفرة للشركة، XRP، هي أوراق مالية لأن الشركة استخدمتها لجمع الأموال في عام ٢٠١٣.