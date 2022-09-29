وزارة الاقتصاد الإماراتية تفتتح مقرًا جديدًا لها في الميتافيرس

تام شمس - الخميس 29 سبتمبر 2022 12:48 مساءً - أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن مقر جديد يمكن لأي شخص في العالم زيارته - في الميتافيرس.

ووفقًا لغلف نيوز، تم الإعلان يوم ٢٨ سبتمبر من قبل وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري خلال اجتماع دبي ميتافيرس، حيث صرح الوزير أن "هذا ليس إثبات مفهوم، هذا هو عنواننا الثالث" قبل القيام بجولة حية في المقر الافتراضي.

سيحتوي المقر الرئيسي على مبنى متعدد الطوابق، يخدم كل منها غرضًا مختلفًا. وسيتمكن الزوار من الحصول على تذكرة، والتي ستحث "موظف مركز سعادة العملاء" على الانضمام إلى الميتافيرس والتفاعل مع الزائر.

لقطات من اجتماع دبي ميتافيرس. المصدر: غلف نيوز

سيكمل المقر الجديد المكتبين الحاليين للوزارة في أبوظبي ودبي، مما يسمح للوزارة بجعل الخدمات الرقمية جزءًا أكبر من عملياتها وفقًا لتوجيهات القيادة الإماراتية للقيام بذلك.

وسيتمكن زوار المقر الافتراضي من التوقيع على وثائق ملزمة قانونًا، مما يلغي الحاجة إلى زيارة الموقّعين لأحد مواقعهم الفعلية لتقديم توقيعاتهم.

يحتوي المقر الرئيسي أيضًا على قاعة يمكنها تسهيل المؤتمرات الافتراضية وغيرها من الأحداث وغرف الاجتماعات التي تسمح للمستخدمين بمشاركة الشاشة.

يأتي هذا الإعلان بعد استراتيجية الميتافيرس لحكومة دبي التي تم الكشف عنها يوم ١٨ يوليو، والتي تهدف إلى خلق ٤٠٠٠٠ وظيفة افتراضية بحلول عام ٢٠٣٠ ودعم رؤية الحكومة لزيادة عدد شركات بلوكتشين إلى خمسة أضعاف العدد الحالي.