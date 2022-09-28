بانتيرا تخطط لجمع ١,٢٥ مليار دولار لصندوق بلوكتشين الثاني

تام شمس - الأربعاء 28 سبتمبر 2022 11:47 مساءً - بحسب ما ورد قال دان مورهيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بانتيرا كابيتال، إن صندوق التحوط كان يخطط لجمع ١,٢٥ مليار دولار لصندوق بلوكتشين ثانٍ.

ووفقًا لتقرير بلومبرغ يوم ٢٨ سبتمبر، قال مورهيد إن بانتيرا تهدف إلى إغلاق صندوق بلوكتشين بحلول مايو. وبحسب ما ورد سيستثمر الصندوق في العملات الرقمية والأسهم في محاولة لجذب المستثمرين المؤسسيين.

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة بانتيرا، وفقًا للتقرير: "نحن نريد توفير السيولة للأشخاص الذين يستسلمون نوعًا ما لأننا ما زلنا متفائلين للغاية حول السنوات العشر أو العشرين القادمة".

تم إطلاق بانتيرا في عام ٢٠١٣، وكان من أوائل صناديق العملات المشفرة في الولايات المتحدة في وقت كان سعر بيتكوين (BTC) فيه أقل من ١٠٠ دولار إلى حد كبير. وقد صرح مورهيد في مقابلة عام ٢٠١٩ أن بيتكوين لديها القدرة على الوصول إلى ٣٥٦٠٠٠ دولار بحلول عام ٢٠٢٢. ومنذ ذلك الحين نمت بانتيرا ليصبح لديها ٤,٥ مليارات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

وفي حالة إغلاق صندوق بلوكتشين الثاني كما هو مخطط له، فإنه سيتبع إطلاق بانتيرا لأول صندوق بلوكتشين في مايو ٢٠٢١، والذي يستهدف ٦٠٠ مليون دولار. أفاد كوينتيليغراف في أبريل أن صندوق التحوط من المقرر أن يغلق الصندوق مدعومًا بنحو ١,٣ مليار دولار - أي ضعف هدفه. وقد عرضت بانتيرا أيضًا صندوق توكنات سائلة، وصندوقًا للتوكنات في المراحل المبكرة، وصندوق بيتكوين وصناديق استثمارية مع "التعرض للشركات التي تبني منتجات وخدمات في نظام بلوكتشين البيئي الناشئ".