كيف تحتفظ بالدردشات والرسائل الأكثر أهمية والعزيزة عليك إلى الأبد؟

تام شمس - الأربعاء 28 سبتمبر 2022 05:45 مساءً - في مرحلة ما من حياتنا، قمنا إما بحذف رسائل مهمة عن طريق الخطأ، أو فقدنا جميع محادثات WhatsApp الخاصة بنا، وربما نتمنى أن نعرف كيفية العثور على رسالة مهمة عن Discord أو Telegram أو حتى تطبيق اتصال ويب ٣ كنا نستخدمه. حسنًا، لقد تم حل هذا الآن مع ظهور حل ويب ٣ الذي يدعم بلوكتشين "الرسائل الأبدية Eternal Message".

يستخدم أكثر من ٣ مليارات شخص في جميع أنحاء العالم تطبيقات المراسلة، مع إرسال ما معدله ١٤٥ مليار رسالة يوميًا. وفي حين أن غالبية هذه الرسائل غير ذات أهمية، إلا أن بعضها مهم للغاية لأولئك الذين يرسلونها ويتلقونها.

وعلى الرغم من أن تطبيقات مراسلة ويب ٣ قد أتت لحل مشكلات الأمان والخصوصية، بالإضافة إلى تقديم رسائل مشفرة ومخزنة بالكامل على بلوكتشين، لم يفكر أي من تلك التطبيقات في حفظ الرسائل التي نعتبرها مهمة حتى نتمكن من استردادها بسهولة لاحقًا.

وفي مقابلة مع Cointelegraph MENA، قام المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Pravica، وهي منصة تواصل ويب ٣ تدعم بلوكتشين مقرها الإمارات العربية المتحدة، محمد عبده، بتسليط الضوء على الابتكار الذي سيحفظ تلك الرسائل القيّمة للغاية سواء كانت شخصية أو متعلقة بالعمل أو تلك التي يحتمل أن تكون ذات أهمية تاريخية، وأوضح أنه "في كل من منصات دردشة Pravica الأصلية الخاصة بنا التي تدعم العملات المشفرة ومحادثة Pravica Club الجماعية، قمنا بتطوير حل يسمح للمستخدمين بحفظ رسائل نصية إلى الأبد على بلوكتشين في شكل توكنات غير قابلة للاستبدال. ونحن نسميها الرسال االأبدية."

وفي توضيحه لكيفية عمل الأمر، أضاف أنه "يمكن للمستخدمين أن يأخذوا أجزاء من محادثاتهم ويضعونها في نص عادي على بلوكتشين. وسيتم تحويل جزء من المحادثة إلى معرف معاملة واحد يمكن للمستخدمين مشاركته مع أي شخص. وسيكون موجودًا إلى الأبد على بلوكتشين ويمكن التحقق منه وإظهاره كإثبات دردشة."

يمكن تعدين هذه المستخلصات النصية المكونة من ١٠٢٤ حرفًا، والتي تسمى الرسائل الأبدية، إلى توكنات غير قابلة للاستبدال (NFTs). فالرسائل الأبدية، يمكنها أن تنقذ لحظات شخصية مثل المرة الأولى التي قال فيها شخص ما إنني أحبك، أو اقتراح زواج، ويمكن استخدامها أيضًا في المعاملات التجارية، أو حتى لحفظ بيان تاريخي صدر في لحظة تاريخية موجهة إلى مجتمع أو مجموعة.

لذلك على سبيل المثال في اللحظة التاريخية التي اندمجت فيها إيثريوم بنجاح، كان من الممكن نقش بيانات فيتاليك إلى مجتمع إيثريوم بأكمله إلى الأبد على بلوكتشين، حتى يمكن أن تشهد الأجيال القادمة على الإنجازات من الآن.

ومع وجود المزيد والمزيد من المحادثات التجارية التي تحدث على منصات رسائل ويب ٢ وويب ٣، فإن الصفقات والمعاملات والشراكات سيتم تعدينها على الأرجح في رسائل أبدية.

كشفت Pravica عن "ميزة الرسالة الأبدية" أثناء إطلاقها لأول منصة للاتصالات اللامركزية والتمويل (DCFI)، Pravica Club، في قمة CV Summit 2022 ، التي تستضيفها CV Labs في سويسرا. وفي عام ٢٠٢١، استثمرت CV VC Labs في Pravica.

وقد طورت وأطلقت تطبيقات Pravica، المبنية على Stacks Blockchain والمؤمّنة بواسطة بيتكوين، منصة اتصالات ويب ٣.٠ يستخدمها كل من المؤسسات والأفراد.

تسمح منصة DCFI بمحادثات ويب ٣ والعملات المشفرة الأصلية مع سلاسة في مدفوعات الدردشة، وتجمعات الرهن المماثلة لتطبيقات التمويل اللامركزي الموجودة حاليًا.

حيث أشار الرئيس التنفيذي، "نحن نمكّن اقتصاد المبدعين على ويب ٣. ويعتبر هذا ذا صلة بشكل خاص في عصر الميتافيرس حيث سيحتاج الأفراد إلى هويات لا مركزية واتصالات آمنة ومعاملات مالية من نظير لنظير وكذلك ميزات مثل الرسائل الأبدية. فهذه تعتبر بوابة نحو اقتصاد المبدعين على ويب ٣.٠."