بريت هاريسون سيتنحى عن منصبه كرئيس لشركة إف تي إكس يو إس، وسينتقل إلى دور استشاري

أعلن رئيس بورصة العملات المشفرة إف تي إكس يو إس، بريت هاريسون، أنه سينتقل إلى منصب استشاري في الأشهر القليلة المقبلة.

ففي إعلان يوم ٢٧ سبتمبر على تويتر، قال هاريسون إنه سيستقيل من منصبه كرئيس لشركة إف تي إكس يو إس لكنه سيبقى مع البورصة "بهدف إزالة الحواجز التكنولوجية للمشاركة الكاملة في أسواق العملات المشفرة العالمية ونضجها، سواء المركزية أو اللامركزية." عمل هاريسون كرئيس لشركة إف تي إكس يو إس منذ مايو ٢٠٢١ بعد أن عمل في سيتادل سكيوريتيز.

وقد أوضح قائلًا: "أنا لا أطيق الانتظار لمشاركة المزيد حول ما سأفعله بعد ذلك". "حتى ذلك الحين، سأساعد سام [باكمان فرايد] والفريق في هذا الانتقال لضمان أن تنهي إف تي إكس العام بكل زخمها المميز."

كان إعلان هاريسون أحدث استقالة رفيعة المستوى في مجال العملات المشفرة. حيث قال أليكس ماشينسكي يوم الثلاثاء إنه سيترك منصبه كرئيس تنفيذي لشركة سيلسيوس على الفور، مشيرًا إلى "الظروف المالية الصعبة" التي يواجهها المستخدمون. وفي ٢١ سبتمبر، أعلن جيسي باول من شركة كراكن أن مدير العمليات ديف ريبلي سيحل محله كرئيس تنفيذي بمجرد شغل منصب ريبلي. وسيبقى باول في البورصة كعضو مجلس إدارة. كما أعلن مايكل سايلور في أغسطس أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة استخبارات الأعمال مايكروستراتيجي، لكنه سيبقى كرئيس تنفيذي.