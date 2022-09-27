محفظة ويب ٣ من روبنهود تدخل الإصدار التجريبي، وتضم بوليغون كأول شبكة بلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 05:49 مساءً - أعلنت منصة تداول العملات المشفرة والأسهم "روبنهود" عن إطلاق روبنهود واليت، وهي عبارة عن محفظة ويب ٣ للوصاية الذاتية، مع بوليغون (MATIC) كأول شبكة بلوكتشين مدعومة.

أطلقت روبنهود النسخة التجريبية من محفظة ويب ٣ الخاصة بها على iOS. ويتم إتاحتها لأول ١٠٠٠٠ مستخدم انضموا إلى قائمة الانتظار في مايو ٢٠٢٢. وقد تم استضافتها لأول مرة عبر بلوكتشين بوليغون، حيث تتيح روبنهود واليت للمستخدمين تداول ومبادلة العملات المشفرة بدون رسوم على الشبكة.

وقد شارك يوهان كيربرات، كبير مسؤولي التكنولوجيا في روبنهود كريبتو، وهي منصة تداول العملات المشفرة من روبنهود، بمشاركة أفكاره حول إطلاق محفظة العملات المشفرة:

"مثلما فعلنا مع سوق الأسهم، تزيل روبنهود واليت بعض تعقيدات ويب ٣ والتمويل اللامركزي لجعل العملات المشفرة أكثر سهولة للجميع."

بالنسبة إلى روبنهود، توفر بوليغون، بصفتها شبكة بلوكتشين المفضلة، إمكانية التوسع والسرعة ورسوم الشبكة المنخفضة ونظامًا بيئيًا قويًا للمطورين. تعود علاقة روبنهود التكافلية مع بوليغون إلى أغسطس ٢٠٢٢، عندما أضافت المنصة دعمًا لعمليات سحب وإيداع MATIC في سلسلة بوليغون لإثبات الحصة (PoS).

ومع ذلك، تتضمن خارطة طريق روبنهود واليت توسيع التوافق مع شبكات بلوكتشين الأخرى أيضًا. سيسمح الإصدار التجريبي للمستخدمين بأداء المهام الشائعة مثل التداول والمكافآت والتخزين وزراعة العوائد القائمة على التطبيقات اللامركزية للعملات المشفرة.

وستشمل النسخ المستقبلية للمحفظة دعم سوق التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT). وقد كشفت روبنهود أن أكثر من مليون مستخدم قد سجلوا في قائمة الانتظار.