تقرير: السلطات الكورية تأمر بتجميد ٦٧ مليون دولار من بيتكوين مرتبطة بدو كوون

تام شمس - الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 05:49 مساءً - طلبت السلطات الكورية الجنوبية من بورصة العملات المشفرة اوكي إكس وكيوكوين تجميد ٣٣١٣ بيتكوين (BTC) التي ورد أنها مرتبطة بدو كوون، المؤسس المشارك لشرطة تطوير بلوكتشين تيرا، تيرافورم لابز.

يقال إن كوون، الهارب حاليًا من السلطات الكورية في قضية انتهاك الأوراق المالية، أنشأ محفظة جديدة يوم ١٥ سبتمبر، بعد يوم واحد فقط من إصدار محكمة كورية مذكرة توقيف ضد مؤسس شركة العملات المشفرة الهارب.

ووفقًا لمجموعة تحليل العملات المشفرة "كريبتو كوانت"، تم إنشاء محفظة بيتكوين جديدة تحت اسم لونا فاونديشن غارد (LFG)، ثم تم نقل إجمالي ٣٣١٣ بيتكوين إلى بورصة كيوكوين وأوكي إكس.

تلقت كيوكوين إجمالي ١٣٥٤ بيتكوين، والتي تم تجميدها فورًا بعد النقل، بينما تجاهلت أوكي إكس طلبات السلطات بحسب ما ورد. وبالتالي، لا يمكن تجميد إجمالي ١٩٥٩ بيتكوين وكان من الممكن نقلها إلى منصات أخرى.

أثارت حركة بيتكوين من محفظة LFG الكثير من الدهشة لأنها تتعارض مع ادعاءات كوون المبكرة باستخدام كل بيتكوين في احتياطيات tLFG للدفاع عن ربط تيرا يو إس دي كلاسيك (USTC).

يوم ٢٦ سبتمبر، أصدر الإنتربول نشرة حمراء ضد كوون، تؤكد وضعه كهارب. ومع ذلك، على الرغم من كل الأدلة والإشعار الدولي ضده، يستمر كوون في التغريد بين الحين والآخر، مدعيًا عكس ذلك.