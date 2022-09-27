يشارك مستخدمو ريديت أهدافًا "معقولة" ردًا على استطلاع ملياردير العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 05:49 مساءً - بينما يعتقد بعض الأمريكيين أنهم يمكن أن يصبحوا مليارديرات من خلال تداول العملات المشفرة، يعتقد بعض مستخدمي ريديت أنه قد يكون من الأفضل استهداف أهداف أقل وعقلانية، مثل أن يصبحوا من أصحاب الملايين.

ففي دراسة أجرتها شركة أبحاث السوق ذا هاريس بول استطلعت آراء ١٩٨٩ من البالغين في الولايات المتحدة ووجدت أن أكثر من ٧٠٪ واثقون من أن لديهم الأدوات المناسبة ليصبحوا مليارديرات يومًا ما. ومع ذلك، كان لدى أعضاء المجتمع على مجموعة ريديت الفرعية للعملات المشفرة أهداف أخرى في الاعتبار.

إذ يعتقد أحد المعلقين أنه بدلًا من السعي إلى أن يصبحوا مليارديرات، يجب على مستثمري العملات المشفرة التركيز أكثر على رفع مستوى معيشة الناس. حيث كتبوا:

"أن تكون مليارديرًا هو هدف مضحك لأنها حركة إلى أقصى الحدود. ولكن رفع مستوى المعيشة لجميع الناس [...] شيء يمكن بلوغه بالفعل".

وردا على نتائج الاستطلاع، قال أحد مستخدمي ريديت أن ٣٠٪ الآخرين من المشاركين في الاستطلاع هم أكثر "عقلانية"، وربما يهدفون فقط إلى أن يصبحوا أصحاب الملايين. بعد ذلك، قال معلق آخر إنهم سيكونون سعداء إذا تفوقت استثماراتهم في العملات المشفرة على خطة ٤٠١k.

من ناحية أخرى، أشار بعض أفراد المجتمع إلى أنه بسبب التضخم، قد لا يكون تحقيق المليار بعيدًا. وقال آخر إنه إذا كان بإمكان المرء لعب أوراقه بشكل صحيح، فقد يحدث ذلك. حيث كتب: "لنستثمر في عملات وهمية ونأمل أن نفوز بالجائزة الكبرى".