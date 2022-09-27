بيتكوين تكتسب ٥٪ لتستعيد مستوى ٢٠ ألف دولار، وتسجّل أول سبتمبر "بدون خسائر" منذ عام ٢٠١٦

تام شمس - الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 02:54 مساءً - قدمت بيتكوين (BTC) تقلبًا طال انتظاره يوم ٢٧ سبتمبر، حيث أدى الضغط إلى الارتفاع إلى زيادة تتجاوز ٢٠٠٠٠ دولار.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

أعلى مستويات سعر بيتكوين خلال ٩ أيام تحيي المتداولين

اتبعت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو زوج بيتكوين مقابل الدولار حيث أضاف أكثر من ٧٪ بعد إغلاق ٢٦ سبتمبر.

وظهرت أعلى المستويات المحلية البالغة ٢٠٣٤٤ دولارًا على بيتستامب قبل أن يبدأ الزوج في التماسك عند حوالي ٢٠٢٠٠ دولار.

وبطبيعة الحال، لم تمر هذه الخطوة دون أن يلاحظها أحد في دوائر التداول، لكن الآراء اختلفت حول النتيجة، وسط تحذيرات من أن الحلقة بأكملها قد تنتهي بحبس المتداولين المفرطين في التفاؤل لاتخاذ صفقات شراء متأخرة.

وقد لخص حساب Il Capo of Crypto الشهير على تويتر: "لا يوجد [رفض] بعد، ولكن قريبًا. نتوقع ارتفاعًا في الوقت الحالي"، متمسكًا بنظرية تدعو بانخفاضات جديدة أقل من المستويات دون ١٩٠٠٠ دولار التي شوهدت خلال الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، أشارت شركة الأبحاث سانتيمنت إلى بدء جني الأرباح الجماعية حيث أعادت بيتكوين عبور حدود ٢٠٠٠٠ دولار لأول مرة منذ أكثر من أسبوع.

كما كشف: "يبدو أن العديد من المتداولين كانوا ينتظرون عتبة ٢٠ ألف دولار لبدء بيع حقائبهم"، جنبًا إلى جنب مع مخطط للمعاملات التي تمت بربح أو خسارة لمالكها.

"مع تجاوز بيتكوين مرة أخرى فوق هذا المستوى النفسي، تبع ذلك جني أرباح جماعية. الآن نكتشف إذا ما كان أولئك الذين يتوقون للبيع سوف يندمون على قراراتهم".

مخطط معاملات بيتكوين المشروح للربح/الخسارة. المصدر: سانتيمنت/تويتر

هل يستطيع المضاربون على الصعود التغلب على "سبتمبر"؟

في إشارة إلى كيف يمكن أن تؤثر حركات الأسعار المتواضعة على معنويات السوق، فإن العودة إلى ٢٠٠٠٠ دولار هو الذي أعدّ زوج بيتكوين مقابل الدولار لإنهاء سبتمبر أعلى مما كان عليه في البداية.

وحسبما لوحظ من قبل مؤشرات المواد لمورد التحليلات على السلسلة، فقد استندت جميعها الآن على قدرة المضاربين على الصعود على الدفاع عن حركة سعر بيتكوين في الإغلاق الشهري.

وأكدت في تغريدة على تويتر: "بيتكوين الآن في موضع إغلاق شهري أخضر ...إذا كان بإمكانها الصمود حتى يوم الجمعة. مع أخذ الأرباح معها على طول الطريق".

كانت مكاسب بيتكوين في سبتمبر متواضعة، حيث بلغ إجماليها ٠,٧٪ وقت كتابة هذه السطور، مع وجود زوج بيتكوين مقابل الدولار عند ٢٠٢٠٠ دولار. وإذا انتهى الشهر "باللون الأخضر"، فسيكون هذا هو أول سبتمبر بدون تسجيل خسارة منذ عام ٢٠١٦، بحسب بيانات من كوين غلاس.

قبل يوم واحد فقط، كانت بيتكوين تتطلع إلى خسائر شهرية بنسبة ٦٪ أو أكثر.

مخطط العوائد الشهرية لزوج بيتكوين مقابل الدولار (لقطة شاشة). المصدر: كوين غلاس

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