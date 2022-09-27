غالاكسي ديجيتال تقدم بيانات السوق إلى شبكات بلوكتشين مع تشين لينك

تام شمس - الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 02:54 مساءً - على الرغم من الابتكارات التي أحدثتها تقنية بلوكتشين، فإن شبكات بلوكتشين في حد ذاتها لا تأتي تلقائيًا ببيانات السوق. ولإصلاح ذلك، تعاونت شركة غالاكسي ديجيتال للتداول وإدارة الأصول مع تشين لينك، وهي شركة لخدمات بلوكتشين أوراكل.

وفي إعلان تم إرساله إلى كوينتيليغراف، سلطت غالاكسي الضوء على أن الشركة ستوفر بيانات تسعير العملات المشفرة الخاصة بها إلى شبكات بلوكتشين من خلال تشين لينك. وتعتقد الشركة أنه باستخدام هذه البيانات، سيكون لدى مطوري العقود الأذكياء القدرة على إنشاء تطبيقات لامركزية أكثر تقدمًا.

حيث قال زين غلوبر، رئيس الفرص الإستراتيجية في غالاكسي، لكوينتيليغراف إنهم يعتقدون أن التكامل سيكون له تأثير إيجابي على نظام بلوكتشين البيئي. وأوضح أنه:

"لا تأتي شبكات بلوكتشين محملة مسبقًا بالبيانات الخارجية، لذلك نحن نقدم أسعارًا مرجعية للأصول الرقمية الفورية التي ستكون قادرة على تشغيل مجموعة متنوعة من الهياكل المالية المعقدة التي كانت تقليديًا مجالًا لنظامنا المالي الحالي فقط."

ووفقًا لغلوبر، ستكون بيانات السوق مهمة لأساسيات التمويل اللامركزي (DeFi) والتطبيقات اللامركزية (DApps) لأن هذه المنتجات تحتاج إلى أسعار مرجعية يمكن تضمينها في العقود الذكية. وقال إنه "من المفترض أن يساعد نمو هذه المنتجات المستقبلية في تأمين القيمة الإجمالية المتزايدة لتطبيقات التمويل اللامركزي، ودعم التطوير المستقبلي للنظام البيئي".

كما علق ياسر جزوان، المدير التنفيذي في تشين لينك، على مبادرة غالاكسي. حيث قال إن بيانات التسعير عالية الجودة هي المفتاح الذي يفتح حالات الاستخدام المختلفة في جميع أنحاء التمويل اللامركزي. حيث قال إن "بيانات السوق عالية الجودة تدعم اقتصاد التمويل اللامركزي".