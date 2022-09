اثنان من نجوم العرب يحييان أول حفل موسيقي في الميتافيرس

تام شمس - الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 08:41 صباحاً - المغني العربي المغربي الملقب بـ "المعلم"، سعد لمجرد والنجم العربي راغب علامة يقيمان أول حفل موسيقي عربي على الإطلاق في الميتافيرس

حيث أعلن المطربان العربيان المشهوران أنهما يقيمان حفلتهما القادمة في الميتافيرس بالتعاون مع الملحن العربي الشهير، ميشال فاضل.

سيقام الحفل في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢، من تنظيم Metaboundless. Metaboundless هي منصة Web3.0 تربط المبدعين مع المعجبين لإنتاج المحتوى الإبداعي وتوسيع نطاقه. تساعد MetaBoundless بالشراكة مع Karma Return Opportunities، وهي شركات إدارة أصول Web3.0 خاضعة للتنظيم، منشئي المحتوى على تحقيق عوائد جذابة مع الحفاظ على رأس المال. سيتم بيع التذاكر في شكل رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) على موقع MetaBoundless الإلكتروني.

منصة بلوكتشين AlGorand هي شريك الحصري للحدث جنبًا مع مجموعة مقتنيات Arab Cartoon NFT الشهيرة، Crypto Arab كرعاة للمجتمع.

راغب علامة وسعد لمجرد وميشال فاضل سيحضرون الحفل من خلال صورهم الرمزية.

حيث

راغب علامة على تويتر قائلًا: " لقد حلمت أن أكون قادرًا على التواصل مباشرة مع جميع المعجبين في أي مكان وفي أي وقت ومع كل جيل، وبعد أشهر من العمل مع MetaBoundless، أصبحنا الآن قادرين على جعل هذا حقيقة واقعة. لقد حان الوقت الآن للاستمتاع بهذا المشروع المتطور والمختلف تقنيًا. كونوا معنا يوم ٢٠ أكتوبر في الساعة ١١ مساء حيث سنعقد لأول مرة حفلًا موسيقيًا مستقبليًا في الميتافيرس مع ورتي الرمزية".

كذلك توجه سعد المجرد أيضًا إلى

I have always dreamed of being able to #perform #live with all of you #globally #together. @MetaBoundless is making that #dream a #reality. Together we #StepintotheMetaverse together. A #worldwide #virtual performance. https://t.co/DsJD74Ahjk pic.twitter.com/KzleuYe6se