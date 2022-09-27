اثنان من نجوم العرب يحييان أول حفل موسيقي في الميتافيرس

تام شمس - الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 08:41 صباحاً - المغني العربي المغربي الملقب بـ "المعلم"، سعد لمجرد والنجم العربي راغب علامة يقيمان أول حفل موسيقي عربي على الإطلاق في الميتافيرس
حيث أعلن المطربان العربيان المشهوران أنهما يقيمان حفلتهما القادمة في الميتافيرس بالتعاون مع الملحن العربي الشهير، ميشال فاضل.
سيقام الحفل في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢، من تنظيم Metaboundless. Metaboundless هي منصة Web3.0 تربط المبدعين مع المعجبين لإنتاج المحتوى الإبداعي وتوسيع نطاقه. تساعد MetaBoundless بالشراكة مع Karma Return Opportunities، وهي شركات إدارة أصول Web3.0 خاضعة للتنظيم، منشئي المحتوى على تحقيق عوائد جذابة مع الحفاظ على رأس المال. سيتم بيع التذاكر في شكل رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) على موقع MetaBoundless الإلكتروني.
منصة بلوكتشين AlGorand هي شريك الحصري للحدث جنبًا مع مجموعة مقتنيات Arab Cartoon NFT الشهيرة، Crypto Arab كرعاة للمجتمع.
راغب علامة وسعد لمجرد وميشال فاضل سيحضرون الحفل من خلال صورهم الرمزية.
حيث
راغب علامة على تويتر قائلًا: " لقد حلمت أن أكون قادرًا على التواصل مباشرة مع جميع المعجبين في أي مكان وفي أي وقت ومع كل جيل، وبعد أشهر من العمل مع MetaBoundless، أصبحنا الآن قادرين على جعل هذا حقيقة واقعة. لقد حان الوقت الآن للاستمتاع بهذا المشروع المتطور والمختلف تقنيًا. كونوا معنا يوم ٢٠ أكتوبر في الساعة ١١ مساء حيث سنعقد لأول مرة حفلًا موسيقيًا مستقبليًا في الميتافيرس مع ورتي الرمزية".
حلمي أن أكون قادراً على الأداء المباشر معكم في أي مكان وأي وقت.— RaghebAlama (@raghebalama) September 15, 2022
وبعد أشهر من العمل على مشروع الـ ميتافيرس, شركة @MetaBoundless حقّقت هذا الحلم.
كونوا معنا بـ ٢٠ أكتوبر ١١ مساءً حتى نُطلق #حفلات_المستقبل بشكل #Avatar على مستوى العالم.#StepintotheMetaversehttps://t.co/8sSFzH9umC pic.twitter.com/SFbtEH0SQe
كذلك توجه سعد المجرد أيضًا إلى
وقال: "لطالما حلمت أن أكون قادرًا على الأداء الحي معكم جميعًا على مستوى العالم معًا. وMetaBoundless تجعل هذا الحلم حقيقة. معًا ندخل إلى الميتافيرس، لحفل افتراضي عالمي". ويسعدني أن أشارك مع النجم راغب علامة في هذا الحفل. سنقدم موسيقى وأغاني جديدة بطريقة مستقبلية تتماشى مع البيئة في الميتافيرس".
I have always dreamed of being able to #perform #live with all of you #globally #together. @MetaBoundless is making that #dream a #reality. Together we #StepintotheMetaverse together. A #worldwide #virtual performance. https://t.co/DsJD74Ahjk pic.twitter.com/KzleuYe6se— Saad Lamjarred (@saadlamjarred1) September 15, 2022
يشار إلى أنه قبل ذلك في يوليو ٢٠٢٠، طرحت نانسي عجرم أغنيتها الجديدة في الميتافيرس. وكانت قد أعلنت أنها ستطلق أغنيتها الجديدة "صح صح" في الميتافيرس. وقد تم بيع التذاكر بالعملات المشفرة لأول مرة في العالم العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر اثنان من نجوم العرب يحييان أول حفل موسيقي في الميتافيرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.