بي رايلي قد تشتري ما يصل إلى ١٠٠ مليون دولار أمريكي في شركة آيريس إنرجي لتعدين بيتكوين

تام شمس - السبت 24 سبتمبر 2022 12:52 صباحاً - وقعت شركة التعدين المشفرة آيريس إنرجي ومقرها أستراليا صفقة مع بي رايلي تمنح شركة سوق رأس المال خيار شراء ما يصل إلى ٢٥ مليون من أسهمها.

ووفقًا لوثيقة مقدمة يوم الجمعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وقعت آيريس إنرجي اتفاقية مع بي رايلي برينسيبال كابيتال ٢ فيما يتعلق "بعرض وبيع محتمل" لما يصل إلى ٢٥ مليون من الأسهم العادية لشركة تعدي بيتكوين (BTC) بقيمة ١٠٠مليون دولار. وتنص الوثيقة على أن بي رايلي لديها إطار زمني مدته ٢٤ شهرًا لإكمال عملية الشراء التي تبدأ "في أقرب وقت ممكن عمليًا" بعد تاريخ نفاذ بيان التسجيل.

ونظرًا لأن شركة آيريس إنرجي مؤهلة باعتبارها "جهة إصدار خاصة أجنبية" بموجب قوانين الأوراق المالية الأمريكية، قالت الشركة إنها تعتزم اتباع "معظم معايير إدراج وحوكمة الشركات في بورصة ناسداك" مع الالتزام أيضًا بالقانون الأسترالي. وقد توقعت الشركة بالفعل إصدار ١٩٨١٧٤ سهمًا لبي رايلي "كمقابل لالتزامها غير القابل للإلغاء" لشراء المزيد من الأسهم.

ووفقًا لوثيقة آيريس إنرجي، خططت الشركة لاستخدام عائدات البيع لتمويل مبادرات النمو بما في ذلك شراء أجهزة التعدين وتطوير مراكز البيانات:

"اعتبارًا من تاريخ نشرة الإصدار هذه، لا يمكننا أن نحدد على وجه اليقين جميع الاستخدامات المعينة، والمبالغ ذات الصلة التي قد نخصصها لتلك الاستخدامات، لأي عائدات صافية نتلقاها. وبناءً على ذلك، سيكون لدينا سلطة تقديرية واسعة في الطريقة التي نستخدم بها هذه العائدات".

تم إدراج أسهم شركة تعدين العملات الرقمية في بورصة ناسداك في نوفمبر ٢٠٢١ بعد جولة تمويل بقيمة ٢٠٠ مليون دولار. عملت بي رايلي سكيوريتيز، وهي شركة تابعة لشركة سوق رأس المال، أيضًا كشركة لإدارة سجل مشترك مع خطة Cowen for Stronghold Digital Mining لإدراج ما يقرب من ٦ ملايين سهم في ناسداك في طرح عام أولي في أكتوبر ٢٠٢١.