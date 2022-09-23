مصلحة الضرائب تستدعي المستخدمين الذين لم يبلغوا أو يدفعوا ضريبة على معاملات العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 23 سبتمبر 2022 05:45 مساءً - مع نمو مجتمع العملات المشفرة أكبر ووصول أحجام التداول إلى مستويات جديدة، تبذل الولايات المتحدة أيضًا المزيد من الجهد لضمان أن تتمكن خدمة الإيرادات الداخلية (IRS) من جمع ضريبة العملات المشفرة بشكل صحيح.

حيث أعلن المحامي الأمريكي داميان ويليامز، نائب مساعد المدعي العام ديفيد هوببرت ومفوض مصلحة الضرائب، تشارلز ريتيغ أن القاضي الأمريكي بول غارديفي أذن لمصلحة الضرائب بإصدار "استدعاء مجهول"، وهو مصطلح يستخدم عندما يحقق مصلحة الضرائب في دافعي الضرائب غير المعروفين.

ويتطلب الاستدعاء من بنك إم واي سافرا في نيويورك تقديم معلومات حول دافعي الضرائب الذين ربما فشلوا في الإبلاغ ودفع الضرائب على معاملات العملات المشفرة الخاصة بهم. ووفقًا للإعلان، تبحث مصلحة الضرائب على وجه التحديد في مستخدمي بورصة العملات المشفرة SFOX.

إذ تعتقد مصلحة الضرائب أنه على الرغم من أن مستخدمي العملات المشفرة مطلوب منهم الإبلاغ عن الأرباح والخسائر، إلا أن هناك نقصًا كبيرًا في الامتثال من دافعي الضرائب عندما يتعلق الأمر بالأصول الرقمية. ووفقًا لويليامز، ستستخدم الحكومة جميع أدواتها لتحديد دافعي الضرائب والتأكد من أن كل شخص يدفع ضرائبه. وأوضح أنه:

"يتعين على دافعي الضرائب الإبلاغ عن التزاماتهم الضريبية بصدق على عوائدهم، والخصومات التي تنشأ من معاملات العملات المشفرة ليست معفاة."

من ناحية أخرى، قال ريتيغ أن إذن الاستدعاءات يدعم جهودهم لضمان أن دافعي الضرائب الذين يستثمرون في العملات المشفرة "يدفعون نصيبهم العادل".