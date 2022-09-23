بورصة أوروبية تدرج منتج بيتكوين متداول بالبورصة محايد للكربون

تام شمس - الجمعة 23 سبتمبر 2022 05:45 مساءً - ستُطلق شركة تابعة لشركة ديفاي تكنولوجيز، فالور، منتج بيتكوين المتداول في البورصة الجديد المحايد للكربون في بورصة فرانكفورت. ويبدأ تداوله يوم ٢٣ سبتمبر.

تصف الشركة المنتج المتداول في البورصة بأنه "مستدام وصديق للمناخ" لبيتكوين مع رسوم إدارة قدرها ١,٤٩٪. ويقال إن التوافق مع الأهداف البيئية العالمية والحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات (ESG) يتحقق من خلال تمويل مبادرات إزالة الكربون المعتمدة وإزاحتها لتحييد بصمة الكربون المرتبطة ببيتكوين.

لتنظيم المنتج المتداول في البورصة، عقدت فالور شراكة مع "باتش" - وهي منصة توفر البنية التحتية لحركة المناخ وعملت سابقًا مع أندريسن هورويتز وغيرهم من المستثمرين المؤسسيين البارزين. وينص الإعلان على أنه:

"سيتم استهداف جميع انبعاثات الكربون المرتبطة بالاستثمار تلقائيًا لتحقيق الإخراج المحايد للكربون باستخدام الحل المستند إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بباتش، والذي يأخذ في الاعتبار العديد من المدخلات لتقدير كمية انبعاثات الكربون التي تتمتع بها محفظة فالور."

وستكون باتش مسؤولة عن اختيار المشاريع بناءً على سلامتها البيئية، وستشمل هذه المعايير "الإضافة، الدوام الحقيقي والقابل للتحقق، والسلبية".

وتتضمن عروض فالور من المنتجات المتداولة في البورصة فالور باينانس (BNB) وفالور يونيسواب (UNI)، وكاردانو (ADA)، وبولكادوت (DOT)، وسولانا (SOL)، وأفالانش (Avax)، وكوزموس (ATOM) وإنجين (ENL). وفي مارس ٢٠٢٢، ذكرت الشركة أنها وصلت إلى ٢٧٤,٢ مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.