بنك عملات مشفرة كوري يتعاون مع بلوكديمون لتقديم خدمات رهن للأفراد

تام شمس - الجمعة 23 سبتمبر 2022 05:45 صباحاً - عقدت شركة التمويل التي تركز على العملات المشفرة "ديليو" شراكة مع بلوكديمون لإطلاق خدمات رهن تركز على الأفراد، مما يمنح العملاء طريقة أكثر سلاسة لكسب المكافآت على ممتلكاتهم من الأصول الرقمية.

حيث أعلنت شركة "ديليو" يوم الخميس عن قيام خدمات الرهن التي تقدمها "ديليو" بتوسيع عروضها الحالية للعملات المشفرة، والتي تشمل الإقراض والودائع وحسابات الإيداع. ويتم دعم عرض الخدمة الجديد بواسطة بلوكديمون، وهي شركة بنية بلوكتشين التحتية، والتي توفر مجموعة من منتجات الرهن المؤسسية.

بينما لم تحدد "ديليو" الأصول المشفرة التي سيتم تضمينها في خدمات الرهن الجديدة، تدعم بلوكديمون حاليًا التكامل مع أكثر من ٦٠ شبكة بلوكتشين. حيث أوضح ممثل "ديليو" جيمس جونغ أن الشركة تخطط أيضًا "لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية للأصول المشفرة للمستخدمين خارج كوريا."

تأسست بلوكديمون في عام ٢٠١٧، وحققت مكانة يونيكورن العام الماضي بعد أن حصلت على ١٥٥ مليون دولار في جولة تمويل من الفئة ب. في عالم الشركات الناشئة، شركة تايونيكورن هي شركة تحقق تقييمًا قدره مليار دولار أو أكثر. وفي ذلك الوقت، بلغت قيمة بلوكديمون ما يزيد قليلًا عن ١,٢٥ مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن "ديليو" تعمل على توسيع عروضها لتمويل العملات المشفرة بعد حصولها على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) من وحدة الاستخبارات المالية الكورية. تدعي "ديليو" أنها أول شركة عملات مشفرة في كوريا الجنوبية تحصل على VASP لخدمات الإقراض والإيداع.

وعلى الرغم من اضطراب السوق والجدل الدائر حول انهيار نظام تيرا البيئي، تظل كوريا لاعبًا كبيرًا ومهمًا في ساحة العملات المشفرة العالمية. على هذا النحو، اعتمد الرئيس يون سوك يول، الذي تولى منصبه في مايو الماضي، نهجًا إيجابيًا تجاه تنظيم الأصول الرقمية في البلاد. ووفقًا لما أورده كوينتيليغراف، فإن هيئة الرقابة المالية الكورية تتطلع إلى تسريع مراجعة ١٣ مشروعًا قانونيًا تركز على العملات المشفرة معروضة على الجمعية الوطنية في البلاد.