هيليوم تقوم بترحيل شبكة بلوكتشين الخاصة بها إلى سولانا بعد شراكة T-Mobile

تام شمس - الجمعة 23 سبتمبر 2022 05:45 صباحاً - في يوم الخميس، أعلنت مؤسسة هيليوم أنها ستنقل الشبكة الرئيسية إلى سولانا بلوكتشين بعد تصويت المجتمع. ووفقًا للاقتراح، سيتم نقل آليات إثبات التغطية ونقل البيانات إلى هيليوم أوراكل.

وفي الوقت نفسه، سوف تنتقل توكنات وحوكمة هيليوم إلى بلوكتشين سولانا. وحسبما قال المطورين، ستشمل فوائد هذه الخطوة المزيد من توكن HNT الأصلي المتاح لمجمعات المكافآت الفرعية، والتعدين الأكثر اتساقًا، ونقل بيانات أكثر موثوقية، ومزيد من الاستخدام لتوكن HNT وSubDAO، ومزيد من دعم النظام الإيكولوجي.

هيليوم هو بروتوكول اتصالات لاسلكية لشبكات بلوكتشين. وفي الأسبوع نفسه، وقّعت نوفا لابز، منشئة هيليوم، اتفاقية مع مزود الاتصالات الأمريكية T-Mobile لإطلاق هيليوم موبايل، وهي خدمة هاتف محمول تدعم العملات المشفرة وستمكن المشتركين من كسب مكافآت العملات المشفرة. كما يمكن لمشتركي هيليوم موبايل في هذه الخطة الخلوية أن يختاروا الحصول على مكافآت من التوكنات لمشاركة البيانات حول جودة التغطية والمساعدة في تحديد مواقع هيليوم في جميع أنحاء البلاد. ولكن يلزم جهاز يدعم تكنولوجيا ٥G.

شبكة بلوكتشين هيليوم الجديدة على سولانا تُعرف بأنها مركز لبناء التطبيقات اللامركزية. وعند التفكير في معاملات التصويت، نمت المعاملات اليومية لسولانا من حوالي ١٠٠ مليون إلى ٢٠٠ مليون في اليوم. كماا ارتفع عدد مستخدمي بلوكتشين إلى ما بعد المليون بدءًا من شهر مايو من هذا العام. وقد أوصى مطورو هيليوم بهذا التحول بسبب قدرة سولانا على تحسين الكفاءة التشغيلية وقابلية التوسع للمشاريع.