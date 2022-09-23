كوين فليكس تخطط لمنح ٦٥٪ من الشركة للدائنين كجزء من مقترح إعادة الهيكلة

تام شمس - الجمعة 23 سبتمبر 2022 03:52 صباحاً - أعلنت بورصة كوين فليكس للعملات المشفرة عن اقتراح هيكلي استجابة لتعليقات المستخدمين التي تتبع مواجهة المنصة لمشكلات في السيولة.

ففي منشور مدونة يوم الأربعاء، قالت كوين فليكس إنه بموجب الاقتراح - الذي سيخضع للتصويت ثم موافقة المحكمة - سيمتلك الدائنون ٦٥٪ من الشركة، بينما سيتم تخصيص ١٥٪ من الأسهم لأعضاء فريقها كجزء من خطة خيارات حصة الموظفين. ووفقًا للمنصة، سيظل مستثمرو السلسلة "ب" مساهمين في الشركة المعاد هيكلتها في حالة الموافقة على الخطة.

حيث أوضح مارك لامب، الرئيس التنفيذي لشركة كوين فليكس ومدير الإيرادات سودو أروموغام: "كما هو الحال مع أي إعادة تنظيم، للأسف، يتم إزالة معظم المساهمين". "وهذا الوضع ليس مختلفًا؛ مع خسارة جميع المساهمين العاديين والمجموعة "أ" في الشركة حصصهم في الأسهم، بمن في ذلك نحن".

وأضافت المنصة أنها ستعرض على الدائنين توكن الاسترداد الخاص بها rvUSD والأسهم وعملة USDC بدلًا من فليكس كوين. وسيتولى تحالف SmartBCH أيضًا المسؤولية عن جسر SmartBCH بموجب الاقتراح، باستخدام بيتكوين كاش (BCH) "لتبادل توكنات sBCH التي يحتفظ بها مستخدمو SmartBCH على أساس ١:١."

"سيتولى تحالف SmartBCH دور الدائن لـ [كوين فليكس] لمبلغ بيتكوين كاش الذي ينفقه على تنفيذ هذه الالتزامات. وسيتم التعامل مع التحالف مثل أي دائن آخر دون تغيير في وضع أي من الدائنين الحاليين الآخرين".

تخطط كوين فليكس لإجراء تصويت مجتمعي على إعادة الهيكلة المقترحة يوم ٢٥ سبتمبر، مع تصويت ٧٥٪ من الدائنين بالموافقة تعتبر كافية لتمريرها. وستقوم الشركة بعد ذلك بتمرير الخطة مع فرز الأصوات إلى محاكم سيشيل للموافقة النهائية.

حيث قال لامب وأروموغام: "إذا كان كل شيء على ما يرام، فنحن نتوقع أن تستغرق هذه العملية ما يصل إلى ستة أسابيع، لكن هذا مجرد تقدير".