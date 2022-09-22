إيران ستبدأ تجربة العملة الرقمية للبنك المركزي "كريبتو ريال" على الرغم من عدم احتمال عدم وجود البنية التحتية

تام شمس - الخميس 22 سبتمبر 2022 12:52 صباحاً - أعلنت غرفة التجارة الإيرانية أن البنك المركزي الإيراني سيقوم بإطلاق تجريبي للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) يوم ٢٢ سبتمبر. كان ما يسمى "كريبتو ريال" في مرحلة التخطيط لعدة سنوات.

حيث تم تخطيط إطلاق عملة كريبتو ريال في الأصل لشهر نوفمبر، وفقًا للغرفة، التي قالت إن العملة الرقمية للبنك المركزي كان مقصودًا "للمساعدة في تحسين التضمين المالي والعمل كأداة قوية للبنك المركزي الإيراني للتنافس مع العملات الأخرى على مستوى العالم". وأضاف أن الخبراء داخل البلاد لديهم مخاوف بشأن استعداد الشركات لاستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي، وفهم الجمهور للمحافظ الرقمية وتأثير تقديمها على البنوك.

كما تم اعتبار كريبتو ريال كوسيلة لمواجهة الفساد المنتشرة في إيران. بدأ تطوير عملة كريبتو ريال في عام ٢٠١٨، وكان البنك المركزي يعد بتجربة العملة الرقمية للبنك المركزي طوال العام.

حيث ذكرت الجزيرة أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستعمل على منصة بورنا، التي تم تطويرها باستخدام هايبرليدجر فابريك، وهي منصة السجلات الموزعة المفتوحة من آي بي إم. وتضيف وكالة الأنباء أن البنوك ستتداول الريال الورقي بالعملة الإلكترونية. نظرًا لأن المنصة قائمة على الإذونات، فسيختار البنك المركزي البنوك للمشاركة.

تم تبني بورنا في عام ٢٠١٩ للمساعدة في تحديث النظام المصرفي الإيراني الذي عفا عليه الزمن. ووفقًا لمصدر الجزيرة، ستسمح منصة بورنا بتوفير الخدمات المالية القائمة على الرسوم، على الرغم من أن ذلك لن يكون جزءًا من التجربة الحالية.